"¿Acto? ¿ Qué acto?": con ironía, el Gobierno minimizó el 21-F de Moyano

"¿Acto? ¿ Qué acto?", ironizaba un integrante del gabinete en un salón con sillones blancos y mullidos. Eran las tres de la tarde en punto, y la quinta presidencial de Olivos estaba superpoblada de funcionarios en distintas reuniones "de trabajo".

En su lugar de trabajo, y junto al jefe de gabinete Marcos Peña y un pequeño grupo de colaboradores, el presidente Mauricio Macri siguió las alternativas de la movilización encabezada por el camionero Hugo Moyano en la avenida 9 de julio, que comenzó a hablar minutos después que el Presidente retornara de su recorrida por la ciudad entrerriana de Concordia. También estuvieron atentos a Moyano, en Olivos, los coordinadores de gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el senador Humberto Schiavoni, entre otros. Los dirigente radicales Gerardo Morales y José Cano se lo perdieron: salieron de Olivos cinco minutos antes de que comenzaran los discursos.

En el Gobierno, la sensación era de alivio y satisfacción. Alivio porque no se registraron incidentes y satisfacción porque consideran que lo de Moyano fue "una muestra de debilidad".

"Hablando de sus causas judiciales al principio de su discurso dejó en claro la razón de ser de la movilización", afirmaba un colaborador presidencial. Nadie se sorprendió por la masividad de la convocatoria. "Camioneros siempre mueve, pero es menos de lo que ellos esperaban, claramente, por todos los sindicatos que se sumaron", agregó la fuente.

Otro ministro que siguió la marcha afirmó a LA NACION. "Me preocupoaría si de cada persona que fue a protestar, había cien que no pudieron ir. No ocurre eso, y la gente que protesta por la suba de tarifas está todavía más cerca de Macri que de Moyano", razonó el ministro.

Las respuestas mediáticas, organizadas por el equipo que lidera el jefe de gabinete, estarán a cargo de los ministros Jorge Triaca, Rogelio Frigerio y Guillermo Dietrich, que tienen previsto trajinar los canales de televisión en las próximas horas. Repetirán los argumentos que dieron antes de la marcha: que no había quejas puntuales para llevar a cabo la manifestación, y que la única razón valedera es la comprometida situación judicial del camionero. "Remite a las viejas prácticas, lo que dijo con esta marcha es "a mí no me pueden tocar", pero hay nuevos tiempos en la Argentina", resumía un ministro mientras Moyano terminaba de dar su discurso.

