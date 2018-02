Luis Majul: "La coherencia se demuestra andando"

Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Inquieto incurable, el periodista y conductor creó Radio Berlín, una radio online donde tiene su programa Libre; además vuelve a la televisión dentro de dos semanas y dice que no está atado a nadie

Cecilia Martínez SEGUIR 22 de febrero de 2018

Nació en Chacarita a principios de los 60, fue un pibe de barrio y, en su juventud, en la cancha se calzaba "la diez en la espalda". Luis Majul es un periodista hiperactivo que saca pecho ante los nuevos desafíos, los busca y los encuentra. Este 2018 es para él un año de nuevos retos: arrancó con Libre, su programa en Radio Berlín (emisora online creada por él); dirigirá un nuevo programa de política e investigación en A24 y conducirá una nueva temporada en La cornisa, entre otros proyectos. Esta misma semana, desde los estudios de Margen del Mundo, su productora de contenidos periodísticos, Majul puso en marcha su proyecto radial vía streaming, difundió nuevas escuchas entre la expresidenta Cristina Fernández y su exsecretario Oscar Parrilli, fue trending topic y mantuvo conversaciones con su colega Marcelo Longobardi, con el ministro Nicolás Dujovne y con Mario Pergolini.

Libre presenta un formato online que permite oír y ver a conductores y entrevistados en el estudio, y sus imágenes se combinan con fotos, infografías y otros materiales de soporte informativo. El ciclo sale al aire de 10 a 12 y se puede escuchar a través de www.radioberlin.com.ar. También se replica por la AM 990. Majul terminó el primer programa, se fue a nadar, regresó a las oficinas de Radio Berlín y cuenta que está "feliz" por la repercusión que tuvo en su debut.

-¿Cuáles son las ventajas de una radio online?

Países como Noruega ya dejaron las frecuencias AM y FM, y México dejó las AM. El mundo va hacia lo sin antenas, sin dial, entre otras cosas, porque las plantas transmisoras emiten ondas radioeléctricas. En Radio Berlín cada uno tiene su cámara y lo que ves es como si fuera el living de tu casa. El público está mucho más avanzado que nosotros como pensador de los medios. En Libre pensamos en Netflix, un Netflix en vivo, o en modelos como el último ciclo de David Letterman, No necesita presentación, relajado, fresco y recontrapensado.

-¿En qué busca diferenciarse Libre dentro de la grilla radial?

Tenemos contenidos premium, seguimos nuestra agenda, no nos alejamos de la actualidad y es contenido de calidad. Y la música... la playlist de Radio Berlín es la mejor de la Argentina, con el Chino Chinén, que es una institución, al frente. También están Julián Pento Etchevarría, Gustavo Noriega, Marcela Godoy y un equipazo de periodistas para abordar los temas con una mirada distinta.

-Bautizaste a tu programa Libre, ¿te considerás una persona sin ataduras?

Me criaron con mucha libertad, me fui muy temprano de casa -a los 17-, y en mi barrio viajábamos, nos perdíamos y volvíamos al otro día y nuestros papás sabían dónde estábamos, pero éramos libres. Yo soy libre naturalmente y de mis propias ataduras, de mí mismo, de mis prejuicios, de mis vicios. Y en Radio Berlín puedo hacer lo que quiero, acá ninguno depende absolutamente de nadie, solo de nuestra propia responsabilidad. Soy también libre de los gobiernos de turno. De hecho, en mi primera editorial de Radio Berlín hablé de las renuncias de algunos ministros y secretarios del gobierno de Macri y soy también libre del prejuicio que tienen los kirchneristas de que soy macrista, es un problema de ellos eso. La coherencia se demuestra andando.

-¿Cuál es el valor de las escuchas que estás difundiendo sobre la expresidenta?

Acabo de ver The Post y salí diciendo: qué suerte que elegí esto para mi vida. Para mí las escuchas, no quiero compararlas con los papeles del Pentágono, pero tienen un valor muy importante porque muestran a una presidenta tal cual es. El equipo de La cornisa las estuvo analizando y poniendo en contexto, vamos a poner 29, pero analizamos cien horas de escuchas y el contenido va in crescendo.

- ¿Cómo será tu programa en A24?

Va a estar de lunes a jueves en el prime time de América, con Mariel Fitz Patrick y Lucía Salinas, en investigación, y José Cretaz, periodista de opinión que maneja mucha información. Empezará el 5 de marzo y va a ser un programa de opinión, político, con primicias y denuncias.

-¿Qué novedades traerá La cornisa?

Empezamos el 18 de marzo, a las 20.30, y para el primer programa quiero entrevistar al presidente, así lo acordamos verbalmente. Entiendo que va a estar, y sueño con que esté Cristina.

-Dijiste que para La cornisa querés entrevistar al Papa, a Macri y a Messi. ¿Qué preguntas tenés para ellos?

Al Papa le preguntaría si es consciente de que si por acción o por omisión, a veces, quizás de manera inconsciente, está alimentando la grieta. A Macri le preguntaría por qué cometen tantos errores propios, por qué se hacen tantos goles en contra, y de Messi -que es un dios moderno-, me gustaría saber cuándo fue la última vez que lloró, cómo es su vida con sus hijos, si tiene idea de lo que pasa en la Argentina, cómo es su día a día y cómo le funciona la cabeza sabiendo que hay una energía planetaria presionando para que él sea la figura del Mundial.