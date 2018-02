Pergolini no vuelve a la TV y considera que es un medio superado por Netflix

22 de febrero de 2018

Durante años se especuló con un posible regreso a la televisión de Mario Pergolini, aunque la "operación retorno" parece cada vez más infructuosa. Y no porque los gerentes de programación no lo requieran, sino porque el conductor considera que no tiene necesidad de volver a meter un pie en la industria.

"Hace 8 años que no hago tele y no tengo necesidad de volver. No creo que a la gente le interese verme", explicó Pergolini esta mañana, invitado al programa radial de Luis Majul, Libre. "En octubre me llamaron de un canal. Querían que haga algo determinado, pero si vuelvo tengo que tener cubiertas ciertas cosas. Si quieren que haga un late night como el Jimmy Fallon, necesito al menos seis tipos que me escriban los chistes. 'No, hacelo vos, con tu alegría', te responden. Y no, no voy a volver para hacer cualquier cosa. (...) Antes los canales se mataban por seducir a las figuras que querían en sus grillas, pero hoy eso no está sucediendo".

Luego, el ex CQC fue categórico al demostrar su poco interés por retornar a la pantalla chica. "La tele está acabada. Primero, por cuestiones publicitarias; y por otro lado, las audiencias ya están acostumbradas a ver otras cosas", apuntó. Majul, entonces, puso como ejemplo el fenómeno de Netflix como caso testigo del furor del on demand. "Pero Netflix también está quedando un poco viejo... Está refritando cosas de la televisión y por eso está llamando a David Letterman para que haga cosas para ellos, por ejemplo", replicó Pergolini.

En ese punto, el conductor volvió a reivindicar el trabajo de los youtubers. "Me gusta lo que hacen, es un trabajo tremendo. Un youtuber tiene que pensar mucho y editar mucho, y los que hacen plata son 100. Por cada millón de visualizaciones hacen 100 dólares, pero tenés que mantener el ritmo durante mucho tiempo y no perder audiencia, porque la gente se cansa rápido".