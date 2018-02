El cine del Mercosur como protagonista

Silvio Caiozzi, en plena tarea de dirección de Y de pronto el amanecer

Pablo De Vita SEGUIR 22 de febrero de 2018

PUNTA DEL ESTE.- "Esta es una cabal demostración de lo que puede hacer la familia Barreto", dijo ante sonoras carcajadas el patriarca del cine brasileño Luiz Carlos Barreto, luego de levantar del piso del escenario del Cantegril el premio que se le había caído. Sucedió en la ceremonia de apertura del 21er. Festival Internacional de Cine de Punta del Este donde también fue reconocida la labor del no menos legendario realizador chileno Silvio Caiozzi. De Barreto, director de fotografía de clásicos del Cinema Novo como Vidas Secas y Tierra en trance y productor de Doña Flor y sus dos maridos presentó en la apertura Joao, el maestro, de su sello productor que con la producción de su hija Paula Barreto y la dirección de Mauro Lima retrata a modo de biopic la vida del gran pianista Joao Carlos Martins. "Treinta por ciento de la película fue filmada aquí, en Uruguay, porque entendemos que el Mercosur jamás podrá ser una realidad económica, si no es primero una realidad cultural", aseveró Barreto al agradecer su galardón. En su encuentro con la prensa adelantó que abrirá una unidad de negocios en Punta del Este y que próximos proyectos incluyen otra biopic, en este caso del paso del Che Guevara por el balneario en 1961, hecho del que existe una foto en la que el guerrillero más famoso lee LA NACION.

"Una masa enorme de gente que tiene pasión por el cine y que lo analiza y bien, hoy en día no es fácil de encontrar, entonces este país es inolvidable", manifestó Caiozzi al momento de recibir su premio para recordar al fundador de la Cinemateca Uruguaya, Manuel Martínez Carril, generando el aplauso de los asistentes. Por su parte, el director de clásicos del cine chileno ( Julio comienza en julio, Coronación, Cachimba) presentó Y de pronto el amanecer, en su primera proyección en el Cono Sur, con la que ganó el premio a la Mejor Película en el Festival de Montreal. "Mi admiración por el cine europeo de los años 60 y 70, que cuida mucho la belleza de la imagen hace que sea algo importante para mí. El cine que más me gusta es el de los grandes personajes en un mundo interesante y que pueda llegar al público y no se aburra. Busco esa mezcla", confirmó sobre su proceso creativo a LA NACION para agregar que Y de pronto el amanecer es un film "sin el encierro de los anteriores sino muy luminoso, con un personaje que renace en el entorno de Chiloé". Sin embargo, al referirse al cine chileno contemporáneo consideró que en Chile "los cineastas hacen un cine muy heterogéneo y muy diferente entre sí. No tengo la visión de que haya un movimiento y una unión, incluso soñando que vamos en camino correcto. En los años 70 había un gran auge, también una ley y directores que habían ganado en festivales internacionales como Raúl Ruiz, Aldo Francia, Miguel Littin, Helvio Soto. Fui director de fotografía en varias películas y aprendí mucho de ellos. Luego del golpe me refugié en el cine publicitario", agregó. Con respecto a su relación con la Argentina, agregó que: "En la primera función de Coronación estábamos esperando la reacción del público, mi señora escuchó algo, vino y me dijo: 'A la gente no le gusta, salen diciendo que es un peliculón'", recuerda entre risas.

Entre otros, se destacan las presencias de Miguel Ángel Solá y su mujer, Paula Cancio; Leonardo Sbaraglia; Mariana de Moraes, cantante, actriz y nieta del gran Vinicius; y se aguardaba con expectativa la llegada del director boliviano Marcos Loayza, de los brasileños Carlos Gerbase y Tony Ramos; y de los argentinos Diego Lerman y Néstor Frenkel, quien presentará en estreno mundial su última película Todo el año es Navidad. Asimismo se efectuaron sendos homenajes a Ingmar Bergman, Fernando Birri y al Festival de Viña del Mar, cuando aún quedan por verse películas de realizadores de renombre mundial como Hirokazu Kore-eda, los hermanos Taviani, Aki Kaurismaki, Fatih Akin, Stephane Brizé y dos nominadas a los próximos premios Oscar como mejor película extranjera, la libanesa El insulto, de Ziad Doueiri y Una mujer fantástica, del chileno Sebastián Lelio, que se estrena este jueves en Buenos Aires.