15 años de una editorial que relanzó la literatura deportiva

Una tapa de "Al Arco", ilustrada por Gustavo Damiani Crédito: Gustavo Damiani

21 de febrero de 2018 • 19:53

La idea nació en una servilleta en un espacio mítico como lo es el Café Tortoni. Primero, fue una revista, con relatos de autores como Eduardo Galeano y Jorge Valdano, y con la colaboración del gran Roberto Fontanorrosa . Después, esa publicación que bautizaron como "Al Arco" mutó en una editorial que se dedicó a publicar sólo literatura deportiva. En 15 años, la iniciativa de los periodistas Julio Boccalatte y Marcos González Cézer publicó casi 100 títulos. Sólo ese número emociona por su osadía. La editorial anticipó una moda que se expandía: la publicación de títulos relacionados al deporte.

Dice González Cézer: "Sin despreciar de modo alguno la ficción, la inclinación natural que fue tomando el sello hacia textos más periodísticos. En tiempos en que el oficio parece en vías de extinción, reivindicamos este espacio como trinchera, como refugio o aun como incentivo para muchísima gente valiosa a veces silenciada". Y añade: "A cambio de las limitaciones de un emprendimiento independiente, por las que pedimos perdón sobre todo a los autores (publicados o no), levantamos esa bandera: la de la libertad sin condiciones, que es una de las mejores formas de nuestra gratitud".

Para celebrar sus 15 años, la editorial lanzó su nueva página web, anuncia la tercera edición de su Concurso Nacional de Cuentos de Fútbol Roberto Santoro (cuyas bases serán publicadas en los próximos días) y estará por primera vez en un stand de la Feria Internacional del Libro -del autor al lector.

"Son once. Juegan con palabras, en cancha de papel, y los dibujos de Fontanarrosa comentan el partido. Cada cual se luce según su maña y su manera, pero los once forman, juntos, un lindo equipo. Ojalá encuentren la hinchada que la buena prosa, como el buen fútbol, merece", escribió Galeano cuando se fundó la editorial. Enrique Macaya Márquez, Juan Pablo Varsky, Juan Sasturain, Gonzalo Bonadeo, Ezequiel Fernández Moores, Walter Vargas, Angel Cappa, Alejandro Fabbri, Víctor Hugo Morales, Ernesto Rodríguez, Gustavo Grabia, Daniel Arcucci (ex Secretario de Deportes de LA NACION), Rafael Bielsa y Julio Marini (ex jefe de Deportes de Clarín), y los actuales periodistas del diario LA NACION Sebastián Fest (Secretario de Deportes de LA NACION), Pablo Vignone, Cristian Grosso y Pablo Lisotto son algunos de los tantos autores que publicaron sus obras en "Al Arco".

El anhelo de Galeano, afortunadamente, se cumplió.