Las empresas europeas se muestran optimistas respecto de un Brexit suave

Sin embargo, los expertos creen que es una interpretación errónea de la realidad política

Las empresas europeas aún confían en que el Brexit no supondrá un cambio significativo en la actual relación comercial entre el Reino Unido y el bloque, a pesar de la incertidumbre que rodea las negociaciones de salida. Dentro del optimismo generalizado, los directivos de compañías españolas son los que prevén un mayor impacto negativo en su facturación, derivado de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Estas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado online por FTI Consulting en diciembre del año pasado entre 2500 empresas del Reino Unido, España, Francia y Alemania.

La consultora concluye que el optimismo generalizado en el mundo empresarial no casa bien con el incierto desarrollo de las negociaciones de salida. "Los resultados apuntan a una interpretación errónea de la realidad política", señala Hans Hack, miembro del grupo de trabajo sobre el Brexit de FTI Consulting. El 66% de las empresas consultadas prevén un aumento de su facturación en el año siguiente a la salida del Reino Unido de la UE, mientras que solo un 12% prevén una caída. En el caso de España, el porcentaje de las empresas que creen que el Brexit afectará negativamente su negocio es algo mayor que la media: 15%.

La mayoría de las compañías confían en que en el futuro continuarán la libre circulación de personas (59%) y la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (52%), así como el acceso libre de aranceles para los bienes (65%). También consideran mayoritariamente (58%) que el sector financiero británico mantendrá los pasaportes bancarios, un tema de vital importancia para el futuro de la City, pues permite a los bancos operar desde Londres en Europa. En este aspecto, los más optimistas son los británicos (el 71% creen que se mantendrá), seguidos de los alemanes (59%), los españoles (56%) y los franceses (51%).

El 70% de las empresas españolas del sector financiero aseguraron tener un equipo preparado para afrontar el Brexit. En Francia, el porcentaje es del 51%; en Alemania, del 55%, y en el Reino Unido, del 57%.

Las empresas fueron sondeadas durante dos semanas de diciembre, un momento en el que el Reino Unido y Bruselas lograron alcanzar un acuerdo sobre los términos del divorcio que permitía avanzar hacia la segunda fase de las negociaciones, en la que debe definirse la relación futura. Eso podría explicar en parte el optimismo generalizado en el mundo empresarial, que contrasta con un comienzo de año en el que la situación política en el Reino Unido ha vuelto a teñir el futuro de una densa incertidumbre. El sector duro defensor del Brexit en el Partido Conservador presiona a Theresa May para que no suavice su postura, al mismo tiempo que los más proeuropeos han visto en la inacción de la primera ministra una oportunidad para plantear incluso la posibilidad de un segundo referéndum cuando se conozcan a grandes rasgos los términos del acuerdo con Bruselas. La mayoría de las empresas, no obstante, siguen convencidas de que el Brexit se va a producir. La convicción es mayor entre las francesas (72%), seguidas de las británicas (68%) y las alemanas (66%), y son las españolas las que menos convencidas están (65%) de que el desenlace es inevitable.

Barreras al comercio

Downing Street confirmó recientemente que el Reino Unido abandonará la unión aduanera y el mercado único, y Bruselas ha advertido de que eso conllevará "inevitablemente" barreras al comercio. El inicio de la segunda fase de las negociaciones ha elevado las tensiones entre Londres y Bruselas, hasta el punto de que Michel Barnier, jefe negociador europeo, advirtió que ni siquiera está garantizado el período transitorio, crucial para las empresas, que evitaría un salto al vacío una vez se produzca el Brexit, el 29 de marzo de 2019.

El 68% de las compañías consultadas creen que están preparadas. A pesar de que la mayoría (85%) de los encuestados manifiestan estar "satisfechos" con su respuesta al Brexit hasta el momento, solo un 40% afirman que están dando respuesta a los problemas relacionados con la cadena de suministro y solo un 24% estaban realizando gestiones para dirigirse a los responsables de la formulación de políticas. Tres de cada cuatro compañías confían en que para junio la relación quedará establecida, lo que daría nueve meses de margen para organizar los cambios necesarios.