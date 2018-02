De los lectores: cartas & mails

22 de febrero de 2018

El acto de Moyano

Micros

Ayer por la mañana pasé por la entrada de Maschwitz, donde había micros esperando gente, a quienes les entregaban las remeras de Camioneros. Muchos eran niños. Se anotaban en unos listados. Notable y espontáneo, ¿no?

Julio Sánchez Ruiz

Burocracia sindical

La adhesión de la señora Bonafini a la marcha de Moyano sugiere que ha olvidado que en los 70 la lucha de los jóvenes de izquierda y peronistas tenía como una de sus consignas la de "se va a acabar... se a va a acabar, la burocracia sindical". Esto da a pensar que la lucha por la memoria se adapta a las circunstancias del momento.

Gustavo Berti

Posverdad

Después de leer las extraordinarias notas de Juan Luis Cebrián, sobre la prensa libre frente a la posverdad, como la de María Ponsowy, del 7 del actual, no pude dejar de recordar que la historia tiene momentos en que los significados de las cuestiones públicas y de las conductas se pierden o parecen cobrar otros que no alcanzamos a comprender. Ya pasamos, y sin mencionarlos cronológicamente, el posreaganismo, el posmodernismo, el posestructuralismo, el posliberalismo, el poskeynesianismo y sobre todo la pos Guerra Fría. Pero ahora, como enfrentamos el tan peligroso momento de la posverdad, recuerdo que el filósofo F.W. Hegel, al referirse al desorden de un período de transición hacia un nuevo orden mundial, sostenía que antes de asumir su nueva forma, el espíritu del tiempo desintegraba un fragmento tras otro de la estructura de su mundo anterior. Lo que me hizo preguntarme si estábamos al final de un proceso de desintegración que pudiera transformarse en el comienzo de algo nuevo, es decir, de algo creativo o, si la desintegración no sería más que un anticipo de la desintegración de otros fragmentos del mundo en que hemos vivido. Lo negativo es que -con razón- se está haciendo referencia a la pérdida de relevancia de los hechos como formadores de opiniones, precisamente, una de las características de nuestras sociedades, que ya viene de dos décadas. Pero su uso cada vez más frecuente está alcanzando una vigencia inusitada y grave en todos los campos sociales ya que si bien no es novedad que los políticos mientan, lo nuevo es que la verdad haya perdido toda importancia y que lo que más cuente sea reforzar los prejuicios de los votantes. Con la enorme ayuda de las redes sociales para que ello ocurra.

Albino Gómez

Checoslovaquia

El domingo 11 del actual, en el artículo titulado "Entre Mother Russia, la Unión Europea y los ecos del Muro", al referirse a Checoslovaquia se afirma que el proceso en la que dejó de existir fue guiado por el poeta Václav Havel, presidente del país. Se le reconoce a Havel su lucha contra el totalitarismo, pero en este caso peleó por conservar a Checoslovaquia y evitar la partición, renunciando a su mandato al hacerse efectiva la división. La causa de la desaparición de este país fueron las férreas decisiones de los que eran en ese entonces los primeros ministros de la República Checa, Václav Klaus, y de Eslovaquia, Vladimír Meciar.

Eduardo E. Kabat

Cónsul general honorario de Eslovaquia

Alumnos extranjeros

Estoy de acuerdo con lo expresado por el lector Agustín H. Bianchieri. Las universidades nacionales están solventadas con plata de todos los argentinos. Muchos de los extranjeros que desde hace algunos años estudian en ellas muy bien podrían pagar universidades privadas. Esto no quiere decir que no asistan a las universidades estatales, pero deben abonar los aranceles si se comprueba que lo pueden hacer. En la mayoría de los casos podrían pagarlos. Otra posibilidad es que una vez recibidos, devuelvan al estado, en cuotas, lo que el Estado gastó en ellos. Con esa plata se podrían otorgar becas totales a muchos de nuestros jóvenes, que por tener que trabajar para ayudar a sus familias no pueden acceder a un estudio universitario.

Es hora de dejar la demagogia barata y de que las universidades dejen de hacer política. "La caridad bien entendida empieza por casa".

Patricia Connolly

Día de la Antártida

Durante su segunda presidencia, Julio A. Roca concedió apoyo logístico a varias expediciones científicas a la Antártida. Una de ellas, conducida por el escocés William S. Bruce, estableció un observatorio magnético y meteorológico en la isla Laurie, Orcadas del Sur. Las instalaciones desactivadas por Bruce fueron cedidas a la Argentina, constituyendo, desde el 22 de febrero de 1904, la estación permanente más antigua. De allí que hoy se celebra el Día de la Antártida. Las 114 campañas pueden ser la plataforma de partida hacia un futuro lleno de oportunidades en el continente, destinado a la paz y la ciencia. Algunas ideas: 1) Potenciar el Instituto Antártico Argentino en cooperación con la comunidad universitaria, promoviendo emprendimientos mixtos de investigación y desarrollo. 2) Hacer de Ushuaia un centro de servicios logísticos orientado a los numerosos programas nacionales y al turismo. 3) Desarrollar la infraestructura necesaria para incrementar conectividad aérea, naval y de telecomunicaciones. 4) Desarrollar la Base Esperanza a modo de campus universitario multidisciplinario. 5) Ocupar los espacios estratégicos vacios en los ejes San Martin-Belgrano-Polo Sur. 6) Adoptar el Mar de Weddell como una zona estratégica de interés. 7) Desarrollar el turismo antártico argentino.

Finalmente, celebro el regreso del rompehielos Irízar, saludo a los viejos antárticos y a los actuales herederos del legado del general Hernán Pujato, líder inmortal.

Carlos Flesia

Cnl. (R) Expedicionario del Desierto Blanco

En la Red

El acto de Moyano

"¿Contra el gobierno o por temor a la Justicia? "

Eva María Chomalí Cumsille

"La democracia no se construye con marchas, se construye en el Parlamento, con debates y con el voto de los ciudadanos "

Pablo Alfredo Narbay

"Siempre me pregunto lo mismo: ¿ quién pagó por los uniformes, las pancartas y las banderas?"

Marta Yantorno

