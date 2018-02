Rifle Varela: "Si no consiguiera trabajo en la tele y me llamaran de TN, no volvería"

EL periodista deportivo reveló que quiere darle un giro a su carrera

21 de febrero de 2018 • 21:29

La noticia sorprendió a todos: después de 16 años, el Rifle Varela abandonaba TN y Eltrece. En aquel momento, algunos apuntaron que el motivo de su decisión tenía que ver con que no se llevaba muy bien con algunos de sus compañeros. Él lo desmintió. Sus compañeros también. Y con el correr de las semanas, la suya se convertiría en la primera de una serie de bajas a la que le seguiría Santo Biasatti primero y Florencia Echeves después.

El martes, el periodista deportivo brindó una entrevista a La Once Diez y volvió a explicar cuáles fueron las verdaderas razones de su partida. "Algunos ya me ponían conductor de otro noticiero y otros decían que me había peleado con compañeros, pero el tiempo demostró que yo decía la verdad: que me iba porque no estaba siendo feliz, y que si volvía a la televisión iba a ser en marzo", indicó.

"Es febrero y todavía no estoy en televisión, el tiempo demostró la verdad y demostró cuáles son los periodistas que mienten", expresó luego.

Varela se refirió, además, a lo mucho que le costó tomar la determinación y a las repercusiones que despertó su anuncio: "Me trataron de loco, de egocéntrico, de que me sentía más grande que el canal. Lo tuve que trabajar muchísimo con una psicóloga, es una decisión que me hace muy feliz y que tomé con el corazón".

En cuanto a su futuro profesional, adelantó cuáles son sus planes mediatos e inmediatos. "A un año del Mundial, no podría dejar lo deportivo; pero me gustaría hacer algo informativo o de entretenimientos. Entrevistar a los políticos es más difícil, pero mucho más interesante", afirmó.

Con respecto a la posibilidad de volver a su antiguo puesto, fue muy claro: "Si yo no consiguiera trabajo en la tele y me llamaran de TN, no volvería. Sería como involucionar".