Cuál es el origen del subsidio que la gobernadora Vidal quiere sacarle al turf

Eduardo Ferro, líder del gremio de profesionales, dice que lo que se destina a la hípica tiene un efecto multiplicador

Gustavo González SEGUIR 22 de febrero de 2018

Son horas decisivas para el turf, que se apura por salir a mostrar lo que justifique lo que le da la ley 13.253 de la Provincia de Buenos Aires: un porcentaje del producido por las máquinas tragamonedas como "fondo de reparación"; un aporte que vino a compensar la inhibición a los hipódromos para instalar sus propios casinos, como ocurre en el hipódromo de Palermo o en Estados Unidos, por caso.

Los sectores beneficiados tienen la intención de mostrar a la opinión pública sus virtudes como generador de mano de obra intensiva y de entretenimiento. Esa opinión pública que ahora, desinformada, condena el hecho de que se otorgue un subsidio a los burreros con las necesidades que tienen otras obligaciones del Estado, vitales.

Para Eduardo Ferro, secretario general de la Asociación Gremial de Profesionales del Turf, acaso la entidad que más hizo para que aquella ley se promulgara, hace diecisiete años, se está a tiempo al menos para dar a conocer que hay más que juego en la hípica. "Se formó una comisión con directivos de Palermo, San Isidro, propietarios y gremios para reunirse con los bloques legislativos, informarlos y hacer una defensa de la ley".

El dirigente sindical recuerda el origen del fondo: "Entre 1998 y 2002 las tragamonedas no estaban online. El gobernador Felipe Solá nos pide apoyo para trabajar en ponerlas en línea. La Legislatura le dijo que no y lo impuso por decreto. El Estado multiplicó por 10 la recaudación con esa medida. En 2003, los bingos con slots facturaban 2000 millones y de allí surge el fondo provincial del juego. En un acta consta que ese "sobre canon" viene de los slots y no de la quiniela, loterías, quini 6...".

Ferro recuerda otro dato: "El turf no necesitó subsidio hasta que cada provincia se hizo cargo. Hasta allí era potestad de Lotería Nacional. En 1994 la oferta de juego creció exponencialmente y hundió al turf. Fue el mismo estado el que lo deshizo, entre otras cosas porque es caja de los partidos políticos".

La gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente de Lotería de la Provincia, Matías Lanusse, están convencidos de que hay recursos genuinos que el turf debe explotar para comenzar la eliminación del fondo y hay coincidencia entre los actores de la hípica. "La ley dice que la señal dentro del país no puede emitirse si las apuestas externas no entran en el totalizador de cada hipódromo", asegura Ferro. "En la provincia de Buenos Aires no hay problemas, pero en el interior no se hace. La ley dice que el 14% de lo que se juega es para el hipódromo del interior y 14% al organizador de las carreras. En la ciudad Buenos Aires y en la provincia se juega un 96% de lo que se recauda en cada reunión y en el resto del país 4%. No es serio. El Quini 6 (originario de Santa Fe) genera convenios con cada distrito en que se juega".

Otro punto que piden las entidades es eliminar el 10% de recargo que paga el apostador sobre su jugada en las agencias. "Nunca se buscó la forma de sacar ese arancel, lo cual favorece el juego clandestino", señala el ex entrenador.

Ferro compara: "Los apostadores de tragamonedas juegan 25.000 millones por año, 13.000 de los cuales se destinan al pago de las apuestas, 11.000 el Estado y 1000 van al turf. Me gustaría tener un debate público con el presidente de Lotería y le demostraría que esos 1000 millones generan un efecto multiplicador, que lo convierte en 5000 (en cría, mano de obra, insumos) en un país que requiere empleos".

Según Ferro, "el turf no está en la carpeta de los funcionarios actuales. No saben que la estadística de padrillos de Estados Unidos la ganó un padrillo argentino ni que es seguro: hoy entran 10.000 personas en el hipódromo y se controlan con 10 efectivos de seguridad".

Matías Lanusse, la palabra de Lotería

"De 4400 agencias que tiene Lotería de la Provincia, el turf usa 200", asegura el presidente del organismo que rige el juego bonaerense, que explicó la posición del Estado respecto del fondo de reparación al diario digital Latin American Thoroughbred: "Según estudios, hay entre 30.000 y 45.000 personas como mano de obra directa en la actividad hípica, que no tiene meramente los subsidios sino otras fuentes genuinas de recaudación que, a nuestro entender y después de ya estar un año y dos meses a cargo de la Lotería de la Provincia, nos costó poner en marcha con la gente del turf".

Gastos irregulares en hipódromos y entidades

"Hemos realizado auditorías y se encontraron compras de cajas navideñas por más de 400.000 pesos, arreglos de canchas y un sauna. Todas cuestiones que no tenían relación con la actividad. Encontramos facturas por diseño y ejecución de salones de fiesta, publicaciones en medios y revistas que no tenían que ver con la actividad, compras en supermercados de artículos como fernet y cajas de vino".

Fraude en la venta de la señal a Chile Había una persona que vendía la señal del hipódromo de La Plata y se quedaba la plata. Nosotros arreglamos venderle a Chile la señal sin intermediarios y hoy todo ingresa en la provincia para uso en la actividad hípica".