Ashton Kutcher reveló el método extremo que usó para superar la ruptura con Demi Moore

21 de febrero de 2018 • 23:49

Eran una de las parejas más queridas y mediáticas de Hollywood. Ella, la chica linda de los ochenta y los noventa; él, el galancito gracioso en ascenso. La diferencia de edad no parecía importarles y los continuos mensajes que se dedicaban en las redes sociales hacían que su público viviera casi con ellos esa increíble historia de amor. Pero un día, la relación entre Demi Moore y Ashton Kutcher se acabó.

Si bien los medios señalaron que las continuas salidas de Kutcher con otras mujeres fueron el detonante, lo cierto es que después de la separación ninguno de los dos la pasó bien . Ahora, el actor contó en una entrevista cómo logró superar ese difícil momento.

Según reveló en el programa online Armchair Expert de Dax Shepard, el actor eligió un método bastante extremo: se internó en las montañas de Big Sky, en Montana, solo y con muy pocos elementos.

"Después de que me divorcié, me fui a las montañas solo. No tenía comida. Solo tenía agua y té. Dejé todas mis computadoras, mi celular.", comenzó recordando. Y para que quedara en claro que no se arrepiente de aquella decisión agregó: "Fue algo genial".

Además del agua y el té, Kutcher llevó consigo dos objetos que le sirvieron para expresar lo que sentía. "Sólo tenía un cuaderno y una lapicera. Estaba ahí solo, no tenía nadie que me hable, por una semana", indicó.

"Escribí sobre cada una de las relaciones que tuve en las que sentía que había algún resentimiento, arrepentimiento o algo que quedó sin aclarar. Y escribí cartas a cada una de esas personas. Una carta cada día, durante esos siete días. Las escribí y luego las envié", reveló.

Además, contó que se ejercitó haciendo tai chi, a pesar de que nunca había tomado clases. "Solo hacía lo que me venía a la mente", aseguró.

Tras finalizar su retiro, Kutcher decidió alejarse por un tiempo de Hollywood y se radicó en Europa . Un año después de haberse divorciado, en 2012, Kutcher hizo pública su relación con Mila Kunis, con quien había compartido elenco en el exitosos programa televisivo That 70's Show, desde 1998 hasta 2006. Hoy, luego de haberse casado en secreto en 2015, son felices padres de Wyatt Isabelle y Dimitri.