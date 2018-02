Tinelli reavivó el debate por "el poder" de Boca en la AFA y sus dichos causaron malhumor en la Casa Rosada

Fuente: LA NACION

Hizo hincapié en los simpatizantes del equipo xeneize que ocupan un cargo en la entidad; sus dichos causaron malhumor en la Casa Rosada; Tapia habló de que "hay gente malintencionada"

Alejandro Casar González SEGUIR 22 de febrero de 2018

Era una entrevista para hablar de televisión. De su nueva productora, llamada "Laflia". De la edición 2018 de su programa insignia, que este año será "Bailando 2018". Pero a Marcelo Tinelli -de él se trata- lo llevaron para el lado del fútbol y el conductor aportó combustible para un incendio que, hasta ayer, parecía controlado. "Hoy está el poder del fútbol manejado casi en su totalidad por Boca", dijo el exsecretario de selecciones juveniles de la AFA, en radio Mitre. Y a continuación enumeró a todos y cada uno de los dirigentes xeneizes con cargo en el cuadro jerárquico de la asociación: "¿Querés que te dé nombres?", preguntó. Y empezó con la lista: "El presidente de AFA es hincha de Boca y tiene un palco en la Bombonera (Claudio Chiqui Tapia), el vicepresidente primero es de Boca (Daniel Angelici), el presidente del Tribunal de Apelaciones es de Boca (Héctor Luis Latorraga), el presidente del Tribunal de Disciplina es de Boca (Fernando Mitjans), el presidente del Tribunal de Ética es de Boca (Raúl Omar Plée) y el presidente de la Comisión Electoral es de Boca (Mariano Clariá)".

Sus palabras retumbaron. Más que por las acusaciones -sobre las que habló más tarde a través de su cuenta de Twitter-, por el timming que eligió para recordar que la AFA "es de Boca". Pocos dirigentes entendieron el sentido de las declaraciones de Tinelli. Ni hablar en las oficinas de la AFA, desde donde recordaron que le ofrecieron un cargo, e incluso una alianza a San Lorenzo y a River antes de las elecciones que consagraron a Tapia como presidente. Más aún: en la Asamblea de la AFA en la que se nombraron a los "hombres de Boca" señalados por Tinelli votaron tanto San Lorenzo como River. Es decir, ambos clubes avalaron la composición actual de la AFA, de la que ayer Tinelli se quejó a viva voz.

En la calle Viamonte entienden que el conductor "se bajó solito" de la AFA y que ahora no es momento para reclamos. Mucho menos cuando el ambiente del fútbol está en carne viva por la polémica arbitral y la famosa "guardia alta" de la que habló Marcelo Gallardo, entrenador de River.

A Tinelli le contestó Daniel Ferreiro, ex vicepresidente de Nueva Chicago y vocero de Tapia en la AFA: "Lástima que Marcelo Tinelli, hoy dirigente del básquet desde que renunció al fútbol, confunda la la AFA con el básquet o el vóley, [allí] donde dos clubes [en alusión a San Lorenzo y Bolívar] tendrían esos procederes. [A la] AFA la conduce su Presidente y el Comité Ejecutivo democráticamente, en donde todas las opiniones valen lo mismo".

Ferreiro, que está en el exterior, recibió varios llamados del Gobierno. En la Casa Rosada no cayeron nada bien las palabras del animador. Sobre todo, porque contribuyeron a alimentar las sospechas. Esas mismas sospechas que provocaron los insultos a la investidura presidencial en el Nuevo Gasómetro y el Monumental luego de fallos arbitrales. El vocero de Tapia se limitó a escuchar lo que le decían del otro lado de la línea. Algo parece claro: tanto la AFA como el Gobierno quieren a Tinelli lejos de los lugares de poder. Haya una pelota en el medio o no.

Tapia habló desde Porto Alegre -adonde viajó para ver la final de la Recopa Sudamericana entre Independiente y Gremio- con Radio Continental: "No me afectan las declaraciones sobre mí. Quizá sí a mi familia porque soy padre", opinó en relación a las frases de Tinelli. Y agregó: "Hay gente malintencionada. Después de lo que hemos vivido, hay que ayudar y construir desde adentro". Tapia también se refirió a las polémicas arbitrales: "No es liviano lo que se le está haciendo pensar al hincha. Pueden haber errores arbitrales, pero son seres humanos. (Horacio) Elizondo tiene la responsabilidad de conducir y marcar los errores".

Pero la de Tinelli no fue la única manifestación sobre el ambiente que rodea al fútbol argentino y el rendimiento de los árbitros. También hablaron Fabricio Coloccini (histórico futbolista de San Lorenzo) y Nicolás Blandi, capitán del Ciclón. "Es sumamente importante que se implemente el VAR en Argentina. He escuchado comentarios que dicen que se pierde la picardía, pero son tonterías. Lo que más importa hoy en día es terminar con la corrupción y eso es una medida bastante importante para eso", dijo Coloccini. Blandi opinó en TyC Sports: "Los árbitros son seres humanos y cometen errores como cualquiera. No siento que favorezcan a Boca. Lo que expresamos fue que ante Talleres y Boca sucedieron cosas anormales dentro del campo de juego. Fuimos muy perjudicados y nos pareció que era el momento de manifestarlo, pero eso se termina ahí".

Hasta José Luis Chilavert terció en la polémica: "No creo que la AFA sea de Boca, son circunstancias. Sí, me llamó la atención el penal que le dieron a Tevez contra Temperley, fue vergonzoso", dijo el ex arquero en radio Mitre.