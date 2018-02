El balance: Argentina terminó los Juegos de Pyeongchang con resultados similares a los de Sochi 2014

Argentina terminó los Juegos de Pyeongchang

PYEONGCHANG, Corea del Sur (AFP).- Cuando Verónica Ravenna salga el domingo con la bandera argentina en la ceremonia de clausura en Pyeongchang-2018, se habrán puesto fin a unos Juegos en que la selección albiceleste se va con cierta tristeza, al no haber podido clasificar a ninguno de sus siete deportistas participantes entre los 20 primeros.

En Sochi-2014, Macarena Simari obtuvo un 20º puesto en supercombinada, en unos Juegos en que se consiguieron otros cuatro resultados entre los Top 30.

En Pyeongchang-2018, hubo cuatro pruebas con argentinos en el Top 30, entre los que se destacan las actuaciones de Verónica Ravenna en luge y de Matías Schmitt en slopestyle, ambos en el puesto 24.

A ellos se unen los puestos 30 de Steven Williams en snowboardcross y del propio Matías Schmitt en Big Air, también en snowboard.

En esquí alpino, Nicol Gastaldi concluyó en el puesto 42 en gigante y no terminó en eslalon. Su hermano Sebastiano Gastaldi no terminó el gigante, donde se lesionó gravemente la rodilla derecha, y tuvo que renunciar al eslalon.

Cecilia Domínguez ocupó el puesto 87 en 10 km de esquí de fondo, mientras que Matías Zuloaga fue 100 en 15 km de la misma disciplina.

Verónica Ravenna y Matías Schmitt, con su puesto 24, no pudieron acercarse al mejor resultado argentino de la historia de los Juegos, que tiene Osvaldo Ancinas, con su 16º lugar en eslalon en Squaw Valley en 1960.

Mezcla de sensaciones

"Hay una mezcla de sensaciones. La primera que aflora es que uno se siente triste porque sabe que los chicos querían más y que se quedaron con sabor a derrota", afirmó el presidente de la Federación Argentina de Ski y Andinismo, Mariano Rodríguez Giesso.

"Estoy satisfecho con una mirada objetiva y triste por los chicos que en esquí alpino no pudieron demostrar lo bien preparados que estaban y los progresos alcanzados. Y por los del snowboard, que a pesar de haber demostrado un altísimo nivel no pudieron clasificarse a finales", añadió el presidente.

"En la prueba de fondo, ambos atletas se superaron y están en progresión, mientras que Ravenna logró un muy buen resultado", concluyó Rodríguez Giesso.

Ravenna será la última cara argentina que se verá en los Juegos, ya que tras el regreso a Argentina de sus compañeros, la deportista de 19 años llevará la bandera de su país en la ceremonia de clausura.

Ravenna, abanderada

"Estuve un poco nerviosa en la competición, por lo que no me fue tan bien como me había ido en los entrenamientos, pero teniendo solo 19 años y siendo mi primera olimpiada estoy muy contenta por como salió todo y por haber representando a Argentina", señaló Ravenna a la agencia AFP.

La deportista nació en Buenos Aires, pero cuando tenía seis años, su familia se mudó a la ciudad canadiense Whistler por motivos laborales. Allí comenzó a practicar luge.

Pudo representar a su país de adopción, pero una lesión de clavícula le apartó de tal posibilidad y decidió competir por Argentina.

"Llegué a ser campeona provincial de Canadá, pero después me rompí ese hueso y los canadienses me dijeron que me lo rompí en el peor momento, que el resto de competidoras iban a estar aprendiendo mucho y creciendo mucho de músculo en el tiempo que me iba a llevar curarme la lesión. No tenía futuro con ellos. De ahí me escribió Argentina y me preguntó si corríamos con ellos y dijimos que por supuesto. Todavía estamos muy conectados con Argentina. Vamos dos o tres veces por año. Hablamos en español en la casa. Poder representar a mi familia y de donde yo soy de verdad fue increíble", concluyó Ravenna.

Argentina espera mejorar estos resultados en los próximos Juegos en Pekín 2022.