Circuito coreano cafetero

25 de febrero de 2018

Asia es hoy el segundo continente que más consumo de café por persona tiene en el mundo, y los coreanos son quienes se llevan la primera bandera. Seúl cuenta con más de 15 mil cafeterías y el tamaño del mercado crece 30% cada año. Hoy Corea está séptimo en importación de café de todo el mundo. "¡Qué interesante.., pero qué lejano a mi consumo!", dirán, estimados lectores. Sin embargo, una visita al barrio porteño de Flores, más exactamente en los alrededores de Avellaneda y Nazca, cambiará su percepción. En menos de dos años, la oferta de cafeterías de especialidad en la zona de las textiles mayoristas creció mucho más que en Seúl. Sin exagerar, hay una cafetería por cuadra, y hasta dos en la misma. Modernas, confortables, con deco minimalista, tech y con buenos precios.

Muchos investigaron el mercado local y se formaron con reconocidos baristas argentinos y otros, que buscaron abrirse de la empresa textil familiar, viajaron a Corea, estudiaron, trajeron diplomas y abrieron sus cafeterías. La mayoría tiene al café especial como protagonista, algunas tuestan in situ y otros lo ofrecen como exclusivo complemento de su increíble pastelería. Hay quienes ofrecen comidas y no dudan en brindar el mejor espresso para el final del almuerzo. En el trajín diario de la zona, los comerciantes locales, dicen, llegan a tomar más de 7 pocillos diarios. Muchos lo prefieren cortado y otros americano, es decir, un shot de espresso y agua para completar el jarrito. Pero lo que no puede faltar son los cafés fríos, con o sin leche, una tendencia mundial que llegó al país, pero que los coreanos la practican desde hace más de una década. Y en estas cafeterías lo sirven en coquetos jarros de vidrio. A modo de miniguía, que les iré ampliando en recomendaciones, el recorrido está integrado por: Dew Blanc, uno de los pioneros (Campana 628); Pan Moa (Ruperto Godoy 763); Coffee Prince (Morón 3311), Caffé Bono, cafés y postres (Morón 3227); Johnny's Juice, cafés orgánicos (Felipe Vallese 3257); I Am Barista, donde Sebastián, formado en Corea, tuesta en el local (Felipe Vallese 3192); Tosca Grill (Felipe Vallese 3135); Jinni's Coffee (Morón 3322); Gangnam Cafe (Morón 3508); Rosetta (Morón 3482), y Lab Sucré patisserie (Av. Avellaneda 1930).

Cierran a las 17.30 y los sábados, a las 15.