Después de la marcha, Hugo Moyano contó por qué se rompió su relación con Macri

Otras épocas: Macri, Venegas y Moyano en un acto en octubre de 2012 Fuente: Archivo - Crédito: Aníbal Greco / LA NACION

22 de febrero de 2018 • 09:34

El secretario general del poderoso Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano , contó que hace tres meses que no habla con el presidente Mauricio Macri y dijo que la relación se "rompió" por "la falta de respuesta" y "las actitudes de muchos" de los ministros del Gabinete. "No dan solución a nadie, es todo verso", soltó.

Con duras críticas a Macri y su política económica, el líder camionero desafió ayer al Gobierno con una marcha masiva en pleno centro porteño. Ante sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas de izquierda, convocó a los trabajadores a vencer al oficialismo en las elecciones de 2019 para desalojarlo del poder. En diálogo con radio La Red, Moyano se refirió hoy a la convocatoria. "La gente con su presencia masiva demostró que el Gobierno está haciendo algunas cosas que la perjudica", consideró.

"Si ellos dicen permanentemente que el diálogo esto, el diálogo lo otro, están demostrando todo lo contrario", agregó. Según Moyano, si el Gobierno "dice que no pasa nada" ante "estos reclamos legítimos que hace la gente", entonces estarán "promoviendo que la gente haga más reclamos con más firmeza".

Consultado sobre su relación con el Presidente, Moyano dijo que hace "dos meses y pico, tres meses" que no hablan y que el vínculo se cortó por "la falta de respuesta y las actitudes de muchos de sus ministros". Agregó: "No dan solución a nadie, es todo verso".

Sin embargo, a pesar de las críticas, no cerró la puerta a una eventual reunión. "Por supuesto [que me sentaría a dialogar si me llamaran]. Tengo la responsabilidad, no puedo negarme si es que esto ocurriera, [pero] no estoy diciendo que estoy esperando. Si el Gobierno cree que tiene que hablar, lógicamente no me puedo negar a hacerlo", planteó.

"Yo me voy a sentar con el Presidente si él cree que tiene que sentarse conmigo para encontrar solución a algún problema, ¿cómo no lo voy a hacer? No sería normal que un dirigente que tiene responsabilidad no lo hiciera", añadió.

El ex secretario general de la CGT citó a Juan Domingo Perón. "Cada uno es artífice de su propio destino, como decía 'el general'. Seamos instrumentos de nuestros destinos y no de la ambición de nadie", sostuvo.

Con duras críticas a Macri y su política económica, el líder camionero desafió ayer al Gobierno con una marcha masiva en pleno centro porteño