Alegría argentina en los Juegos Olímpicos Pyeongchang 2018: el hijo de un ex River ganó una medalla de plata

Alex Ferreira ganó una medalla de plata Fuente: Reuters

22 de febrero de 2018 • 09:48

PYEONGCHANG, Corea del Sur (AFP).- Puede considerarse la primera medalla 'albiceleste' en los Juegos Olímpicos Pyeongchang 2018. Es que el norteamericano Alex Ferreira, quien conquistó hoy la medalla de plata en halfpipe de esquí acrobático, tiene sangre argentina por su padre Marcelo, ex jugador de fútbol, quien pasó por River y luego emigró a la liga norteamericana.

Marcelo Ferreira, de casi 59 años, jugó en el conjunto millonario, según la biografía de Alex Ferreira en el sitio de la federación de esquí y snowboard de la federación estadounidense. "Ferreira tiene el deporte en la sangre ya que su padre, Marcelo, es un antiguo jugador de fútbol profesional en Argentina, en River Plate", afirma la federación norteamericana.

Marcelo Ferreira siguió su carrera en la Major Indoor Soccer League (MISL) de Estados Unidos en 1982, y jugó en los equipos neoyorquinos New York Arrows y New York Express hasta 1987, año en que pasó al New Jersey Eagles de la ASL (American Soccer League).

"Tal vez, porque es la competición más importante de todo el mundo, uno da lo mejor de sí en este evento. Tratás de arriesgar más que en ningún otro sitio", afirmó Alex Ferreira tras colgarse la medalla. "Pienso que esta medalla de plata se debe a una buena preparación. Creo que fue Theodore quien dijo que la victoria se basa en la preparación", añadió el 'rider', de 23 años, que vive en Aspen (Colorado).

El estadounidense David Wise conservó en Pyeongchang su título olímpico de halfpipe de esquí acrobático. El campeón, de 27 años, firmó una puntuación de 97,20 puntos, cerca de los 100 de valoración máxima, para superar a su compatriota Alex Ferreira (96,40 puntos) y al neozelandés Nico Porteous (94,80 puntos), plata y bronce respectivamente.

