Aníbal Fernández, sobre Cristina: "Tengo mariposas en la panza por lo que viví siendo candidato"

Aníbal Fernandez: "tengo mariposas en la panza después de lo que me tuve que comer" 1:56

Video

22 de febrero de 2018 • 13:37

"Tengo mariposas en la panza después de lo que me tuve que comer siendo candidato". El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández se refirió a su relación con la expresidenta Cristina Kirchner y con el peronismo tras haber participado de la masiva marcha convocada ayer por el líder camionero, Hugo Moyano , en contra de la política económica del Gobierno.

"Un día me cansé. Y no estoy hablando de hablar por teléfono. Cuando mandé un [mensaje de] WhatsApp, del otro lado siempre estaba ella [Cristina Kirchner]. Estoy hablando de la política", aseguró en diálogo con PM por LN+.

"La política requiere de que uno se pueda sentar a discutir determinadas cosas o a ver en conjunto determinadas acciones para que mejoren nuestras posibilidades. Si eso no se puede llevar a la práctica, y las que se llevan a la práctica traen dolores de cabeza, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Nada. Listo, terminemos de una vez por todas, gracias por todo, sigo estando en el mismo lugar, hago todo lo que puedo para colaborar", continuó.

"Simplemente que me siento un poquito, que me falta... Carnadura a las discusiones que yo doy", agregó. El exjefe de Gabinete del kirchnerismo explicó luego que también tiene "mariposas en la panza".

"Tengo mariposas en la panza después de lo que me tuve que comer siendo candidato con Canal 13, Lanata, la productora de Lanata, con Carrió, inventándome una historia de una vida que no tuve. Ya pasaron dos años y ocho meses, la causa fue a juicio oral y público y jamás fui citado por nada porque no es mi vida y no tengo nada que ver con eso", planteó.

"No vi a nadie levantar la mano y decir: 'Che, este tipo laburaba con nosotros, se rompió el alma, laburó honestamente toda su gestión, ¿y nadie le va a decir que lo atacaron como jamás atacaron a nadie?'. Hay muchos que ni me interesa que lo hagan, pero en el caso de Cristina, sí me interesa", concluyó.

21F: Las palabras de Anibal Fernández

Aníbal Fernández en la marcha de Moyano contra el Gobierno 1:26