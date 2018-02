Las razones de la separación de Jennifer Aniston con Justin Theroux

Estilos de vida diferentes , residencias separadas en Los Ángeles y Nueva York y un bebé que nunca llegó son algunos de los problemas que terminaron la relación de la pareja perfecta de Hollywood Fuente: Archivo

22 de febrero de 2018 • 13:03

Jennifer Aniston está otra vez sola y, como en 2005 cuando se separó escandalosamente de Brad Pitt, la prensa del corazón esta empeñada en conseguir los detalles de su última ruptura. Lo que sucede es que la alegría de la opinión pública -cuyo hobbie es imponer la vida en pareja como sinónimo de felicidad- al verla durante siete años en una relación estable y madura con Justin Theroux , se esfumó con el comunicado de separacióny desde hace una semana que todo son rumores.

Al parecer, la actriz tuvo una disputa por su lugar de residencia que, sumado a las diferencias que la terapia y los viajes a México no pudieron resolver, dinamitaron la relación. Sí, la "pareja perfecta" del jet set americano vive los mismos problemas que cualquier hijo de vecino, pero ahora se le sumó uno más. Según trascendió, Theroux habría encontrado notas que Aniston conservaba de su relación anterior, y esto le habría generado "gran inseguridad". Opiniones sobre la "confianza masculina" de Theroux al margen, ya que la sombra del "ex" en cuestión, no era ni más ni menos que la de Brad Pitt. ¿Habrán sido los viejos "post-it" arrumbados en un cajón el motivo de ruptura o las diferencias sobre comenzar una familia?

"Cuando Jen conoció a Justin, casi había renunciado a la idea de que tendría hijos", declaró una fuente cercana a Aniston y agregó: "Querían tener un bebé, pero no funcionó". La fuente dijo que desde que se vieron, en 2011 durante el rodaje del film Wanderlust, tuvieron una "química increíble" y su relación afectiva fue en todo momento de "profundo respecto y cariño". La actriz se había expresado públicamente sobre su posición respecto a quedar embarazada y formar una familia, debido a los numerosos comentarios de la prensa. "Trabajé duro como para ser reducida a una triste mujer sin hijos", dijo Aniston.

Pero los problemas de convivencia no serían lo que enfrió la relación. La pareja llevaba estilos de vida cada vez más diferentes. A Aniston le encanta vivir en Los Ángeles, es donde tiene su actividad y su nueva casa, que fue retratada en la renombrada revista de decoración "Architectural Digest" que personalmente ayudó a diseñar y decorar. Mientras que Theroux vive en Nueva York. "Realmente no lucharon", dice la fuente cercana a la pareja respecto del esfuerzo necesario para encontrar un punto en común en las vidas de ambos. "Simplemente hicieron las cosas por separado".

Recordemos que Aniston antes de conocer a Theroux, había protagonizado una separación con el actor de El Club de la pelea que no sólo la tuvo en las portadas de los diarios durante meses, sino que la expuso como víctima de una infidelidad. Sin embargo, Aniston guardaría de esa relación unos "post-it" ( papeles adhesivos) con románticos mensajes como "Estas preciosa esta noche" o "Ya te echo de menos" que encontró Theroux , sumando un problema más a la inestable relación. "Fue como un balde de agua fría para Justin", declaró la fuente cercana a la pareja en referencia al hallazgo del actor y agregó: "Aunque era un gesto que no tenía gran importancia, le provocaba grandes inseguridades".

La chica de Friends, que cumplió 49 años, se encuentra en este momento "triste y decepcionada" pero "seguro va a estar bien", opina la fuente. En la misma linea comentó su amigo y compañero de la recordada serie Matt LeBlanc: "Aunque no hablé con Jennifer desde que anunció su separación, creo que debe estar bien. Es una chica grande ya". El actor que interpretaba a Joey es el único del elenco de la serie que hizo un comentario público. Aniston se separó de Theroux después de tres años de matrimonio y cuatro de relación; su última aparición pública fue para su cumpleaños numero 49 en el que se la vio junto a su amiga Courtney Cox, sin la presencia de su marido.

"Seguirán siendo buenos amigos que han decidido tomar diferentes caminos en la vida pero que desean mantener la amistad que los une", dijo Stephen Huvane, el vocero de la actriz cuando emitió el comunicado. Aniston declaró en varias oportunidades que no es "fan de las citas". Y hay quienes dicen que los post-it de Brad que guardó podrían indicar que donde hubo fuegos, cenizas quedan. Después de todo, Pitt también volvió a la soltería. ¿Habrá una nueva oportunidad?