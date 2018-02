Cómo siguen las carreras de los actores de Pantera negra

El rotundo éxito de Ryan Coogler le augura a sus estrellas un futuro auspicioso tanto en cine como en televisión Fuente: Archivo

22 de febrero de 2018 • 13:11

Pantera negra, la película de superhéroes basada en el cómic de Marvel concebido por Stan Lee y Jack Kirby en 1966, dio un descomunal batacazo en taquilla: actualmente lleva recaudados US$462 millones. El film de Ryan Coogler (Fruitvale Station, Creed ), protagonizado por Chadwick Boseman en el rol central, todavía no tiene una secuela confirmada, pero algunos de sus actores estarán de regreso cuando desembarque en nuestras salas Avengers: Infinity War el 26 de abril. Mientras tanto, el enorme cast ya tiene asegurados diversos proyectos por fuera del film que rompió récords al apostar por la diversidad.

Chadwick Boseman (T'Challa / Pantera negra)

Chadwick Boseman Fuente: Archivo

El protagonista de Pantera Negra, como hemos señalado previamente, volverá para la nueva entrega de Avengers dirigida Anthony & Joe Russo, que actualmente se encuentra en etapa de post-producción. Como el actor todavía no tiene más proyectos en carpeta, recomendamos rever su breve pero sólida filmografía, especialmente su gran interpretación de James Brown en la biopic Get on Up.

Michael B. Jordan (N'Jadaka / Erik "Killmonger" Stevens)

Michael B. Jordan Fuente: Archivo

El actor fetiche de Coogler - con quien trabajó en Fruitvale Station y Creed - estará muy ocupado los próximos meses. En primera instancia, protagonizará junto a Michael Shannon y Sofia Boutella una nueva adaptación de Fahrenheit 451 para HBO. En segundo lugar, colaborará con Netflix para la serie de ciencia ficción titulada Raising Dion. Y como no puede resistirse el ponerse bajo las órdenes de Coogler, el actor se reunirá con el cineasta tanto para el drama Wrong Answer como para Creed II. Asimismo, en el medio estrenará un drama legal titulado Just Mercy de Destin Daniel Cretton. Lo que se dice un actor con la agenda llena.

Lupita Nyong'o (Nakia)

Lupita Nyongo Fuente: Archivo

La ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud volvió con todo. Lo primero que tiene en carpeta es una comedia de horror con zombies llamada Little Monsters, que co-protagonizará junto al humorista Josh Gad. Asimismo, formará parte del largometraje Born a Crime, basado en la autobiografía del conductor Trevor Noah y, si bien no hay confirmaciones oficiales, podría regresar en su papel de Maz Kanata en el episodio IX de Star Wars .

Danai Gurira (Okoye)

Danai Gurira Fuente: Archivo

La actriz también será una de las figuras de Pantera negra en regresar para Infinity War pero, hasta que eso suceda, pondrá su atención exclusivamente en el rol televisivo que la catapultó a la fama: el de Michonne en The Walking Dead, cuya octava temporada se estrena este domingo 25 de febrero por el canal FOX Premium.

Daniel Kaluuya (W'Kabi)

Daniel Kaluuya Fuente: Archivo

El actor británico está pasando un gran momento. Fue nominado al Oscar como mejor actor protagónico por su interpretación en ¡Huye!, y el pasado domingo recibió el BAFTA en la categoría Estrella en ascenso. Como consecuencia, muchos directores lo quieren para sus proyectos, como Noam Murro para Watership Down, la miniserie animada que co-protagonizará con Nicholas Hoult, John Boyega, Ben Kingsley y James McAvoy, y que será co-producida por la BBC y Netflix. Por otro lado, el realizador de 12 años de esclavitud, Steve McQueen, lo convocó para Widows, film co-escrito por Gillian Flynn (Perdida) en el que también nos encontraremos con Viola Davis, Liam Neeson y Colin Farrell.

Angela Bassett (Ramonda)

Angela Bassett Fuente: Archivo

La legendaria Bassett también hará su comeback para Infinity War y, al mismo tiempo, continuará en la serie de Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Minear, 9-1-1 , el drama centrado en el microcosmos de las operadoras del servicio de emergencias. Por otro lado, la sexta entrega de Misión imposible (Fallout) también la tendrá como parte del cast.

Forest Whitaker (Zuri)

Forest Whitaker Fuente: Archivo

El actor ganador del Oscar por El último rey de Escocia se mantendrá activo en el futuro gracias a diversos proyectos, desde el film post-apocalíptico How It Ends, pasando por el drama LAbyrinth - sobre los asesinatos de Notorious B.I.G y Tupac -, hasta la película de robos Finding Steve McQueen.

Letitia Wright (Shuri)

Letitia Wright Fuente: Archivo

La encantadora intérprete - a quien este año pudimos ver en el último capítulo de la cuarta temporada de Black Mirror, "Black Museum" - también será parte de Infinity War pero éso no es todo: la actriz es una de las figuras de Ready Player One, el anticipado film de Steven Spielberg que llega a nuestras salas el 29 de marzo.

