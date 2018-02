Daniel Angelici habló sobre la polémica por los fallos arbitrales: defendió a Macri, a Barros Schelotto y a los referís

Fuente: AFP

22 de febrero de 2018 • 14:19

Daniel Angelici , presidente de Boca, habló este mediodía en la puerta del Hogar de Niños Curapaligüe y defendió a Mauricio Macri, a Guillermo Barros Schelotto y al arbitraje. Y aclaró que Boca no hará ningún pedido para la Supercopa Argentina que jugará contra River : "Boca no va a pedir nada para la Supercopa. Ni VAR, ni árbitros, no vamos a pedir nada".

"No entiendo porque se relaciona a Macri con los arbitrajes. Nunca vi a Macri meterse en el fútbol, están todos muy sensibles". Y agregó: "Guillermo y Mauricio tienen una gran relación hace años, no sé porque porque se arma tanto lío por una reunión entre ellos, no veo mal la reunión", dijo.

Aseguró también que "si tuviera alguna duda de algún arbitro, pediría que no dirija más". Y marcó que "con San Lorenzo hay diferencias". Aunque despegó a Marcelo Tinelli de la dirigencia azulgrana: "Lo quiero mucho, pero uno debe reprimir el hincha que tiene adentro, es alguien que hace rato que no está en el fútbol".

Finalmente, mostró su confianza en el arbitrajes: "Estoy convencido de que no hay mala voluntad. No hay nada de qué sospechar".

En las últimas semanas hubo quejas de distintos equipos del fútbol argentinos que dicen verse perjudicados por decisiones arbitrales. Las protestas fueron hechas por personajes de peso como Marcelo Gallardo (técnico de River) Hugo Moyano (presidente de Independiente) y Marcelo Tinelli, (vicepresidente con licencia de San Lorenzo). Las quejas apuntan a Boca, puntero de la Superliga Argentina con una diferencia de nueve puntos, y a los presidentes de la AFA y del país: Claudio Tapia, confeso hincha de Boca y Mauricio Macri, ex presidente del club de la Ribera.