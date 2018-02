Emilio Disi recibió el alta médica

El actor, de 74 años, había ingresado en terapia intensiva por una descompensación hace 10 días Fuente: LA NACION

22 de febrero de 2018 • 15:48

Tras permanecer 10 días internado, Emilio Disi recibió finalmente el alta médica. El actor había ingresado en el Sanatorio Fleming el 11 de febrero, con sus signos vitales debilitados y un cuadro de baja presión .

Disi, en un principio, fue derivado a una sala de terapia intensiva y, cuatro días después, fue trasladado a una sala común . Para entonces, le hizo saber a sus familiares su deseo de seguir la recuperación en su casa, pero los médicos consideraron que era mejor que permaneciera en observación unos días más.

El actor, de 74 años, se encuentra batallando contra un cáncer de pulmón. "Tenía neumonía y no me sentía bien, pero no me internaban porque no tenía fiebre ni infección. En uno de los controles me hacen un chequeo más exhaustivo y me detectan un tumor en el pulmón", le contaba en octubre a LA NACION. "Si te deprimís en esta, perdés como en la guerra, tenés que estar optimista, con buena onda porque sino arruinás a quien tenés al lado tuyo y no es justo".

Ahora, más tranquilo y rodeado de sus afectos, el protagonista de series como Stress y Rompeportones, seguirá adelante con su tratamiento de manera ambulatoria.