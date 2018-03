Netflix: mirá el calendario de series de marzo

Milagros Amondaray SEGUIR 1 de marzo de 2018 • 12:08

Este mes vuelven a Netflix , entre otros personajes, Jessica Jones, el Conde Olaf, el matrimonio Hammond y Jane Doe, la mujer que intenta recomponer ese rompecabezas que es su propia vida. Al mismo tiempo, conoceremos la intimidad de la estrella de la moda Edha y el trasfondo del resonante caso de corrupción Lava Jato. Es decir, en marzo el abanico de ofertas de la plataforma es muy amplio y acá, como siempre, lo desglosamos.

*Blindspot - Segunda temporada

La serie creada por Martin Gero comenzó hace tres años y todavía se mantiene firme. Parte del atractivo de la misma es su irresistible punto de partida: Jane Doe ( Jaimie Alexander , quien interpreta a su personaje con una mezcla de frialdad y magnetismo) es encontrada desnuda en Times Square con su cuerpo completamente cubierto de misteriosos tatuajes. ¿Quién es ella? ¿Qué hace allí? ¿Qué significan esos mensajes en su piel? Blindspot ubica al espectador a la par de su protagonista, brindándoles a ambos la misma información en simultáneo, información relacionada con el mundo criminal y con el FBI pisando los talones. Disponible desde el 3 de marzo.

Blindspot - Trailer de la segunda temporada

*Jessica Jones - Segunda temporada

¿Cómo no ponernos ansiosos ante la llegada de la segunda temporada de Jessica Jones? A fin de cuentas, el último episodio se pudo ver el 20 de noviembre de 2015 y, aunque el personaje de Marvel - encarnado a la perfección por Krysten Ritter - volvió para el crossover The Defenders el año pasado (donde estuvo acompañada por Iron Fist, Daredevil y Luke Cage), es imposible no querer volver a verla con la autonomía que la caracteriza. Jessica Jones está de regreso con trece episodios que fueron dirigidos por mujeres - los recientes movimientos Time's Up y #MeToo tienen una correlación ineludible con los padecimientos del personaje -, desde Liz Friedlander (Take the Lead) hasta Deborah Chow (Mr. Robot). Asimismo, Melissa Rosenberg se mantiene como showrunner y las actrices Rachael Taylor (Trish) y Carrie-Anne Moss (Jeryn) también serán de la partida. La fecha de estreno de la segunda temporada no es casual: Jessica Jones vuelve al ruedo en el Día Internacional de la Mujer. Lo que se dice toda una declaración de principios. Disponible desde el 8 de marzo.

Jessica Jones - Segunda temporada

*Love - Tercera temporada

"Estoy muy entusiasmado con la tercera temporada. Creo que es la más dulce y divertida que hemos hecho, y la historia termina de una manera hermosa", adelantó el guionista y director Judd Apatow respecto al cierre de Love, la comedia romántica que co-creó junto a Lesley Arfin y el co-protagonista Paul Rust. La química entre la gran Gillian Jacobs (Mickey) y Rust (Gus) supo propulsar la serie con asombrosa naturalidad, y los vaivenes en el vínculo de sus personajes lograron que el espectador se reconozca en ellos. Love captura las imperfecciones de las relaciones, los tropiezos y la cotidianidad con la impronta propia de los textos de Apatow, quien fue apuntalado en los guiones por Rust, Arfin, Brent Forrester y David King, entre otros. "Mickey y Gus tienen muchos conflictos y el programa los enfrenta, muestra cómo ellos intentan progresar en medio de la lucha y cómo le piden algo más a la vida. Creo que todo eso conectó con quienes están buscando la felicidad en medio del caos", expresó Jacobs en una entrevista con el portal Parade , respecto al encanto de la serie que comanda. Disponible desde el 9 de marzo.

Love - Tercera temporada

*No necesitan presentación con David Letterman: Malala Yousafzai

El famoso conductor David Letterman sabe que sus invitados no requieren preámbulo alguno y, con esa premisa en mente para su show My Next Guest Needs No Introduction, se pone al hombro un ciclo de entrevistas con relevantes figuras de la política, la cultura, el entretenimiento y el activismo. Luego de sus conversaciones con el ex presidente de los Estados Unidos , Barack Obama , y con el actor y realizador George Clooney , Letterman se sienta a escuchar el relato de vida de nada menos que la activista paquistaní Malala Yousafzai, la joven ganadora del Premio Nobel de la Paz que lucha contra la opresión femenina en su país, al tiempo que impulsa la educación. La entrevista se realizó tanto en Nueva York como en Oxford - donde Malala se encuentra estudiando - y en la misma la joven comparte el duro momento que atravesó luego de recibir tres disparos en un colectivo escolar, en el año 2012. "La gente hablaba inglés, yo veía el hospital y los doctores moviéndose de un lado a otro, y solo podía preguntar: '¿qué es lo que está pasando acá'?", revela Malala en un tramo de un ida y vuelta imperdible. Disponible desde el 9 de marzo.

*Edha - Primera temporada

Una producción de Daniel Burman es siempre una buena noticia. Recordemos que el mes pasado Netflix subió a su plataforma El rey del Once, el largometraje del realizador protagonizado por Alan Sabbagh . En este caso, el universo retratado en Edha - la primera serie argentina impulsada por Netflix - resulta un tanto atípico para Burman: el mundo de la moda. Juana Viale interpreta a una reconocida diseñadora (la Edha del título) que es conquistada por el modelo Teo (el español Andrés Velencoso), quien la inspira a realizar una línea de ropa masculina. Sin embargo, su trabajo no será el único centro de conflicto de este thriller dramático, dado que el guion de Mario Segade, Virginia Martínez, Fernando Castets, Marta Betoldi y Daniel Cúparo abordará temáticas interesantes como la operación de los talleres clandestinos y la desigualdad social. El gran elenco de Edha se completa con Pablo Echarri , Daniel Hendler , Osmar Núñez, Antonio Birabent , Inés Estévez , Sofía Gala Castiglione , Juan Pablo Geretto, Julieta Zylberberg , Delfina Chaves, Daniel Pacheco, Ana Celentano, y una pequeña participación de Flavio Mendoza . Disponible desde el 16 de marzo.

EDHA - Trailer (Netflix)

*Shadowhunters: The Mortal Instruments - Tercera temporada

El drama sobrenatural concebido por Ed Decter - cuya fuente de inspiración fueron los libros de Cassandra Clare, The Mortal Instruments, que tiene una adaptación cinematográfica titulada Ciudad de huesos, dirigida por Harald Zwart, y con Lily Collins a la cabeza -, focaliza en el descubrimiento que realiza la adolescente Clary Fay (Katherine McNamara), uno que cambiará radicalmente su vida: en el día de su cumpleaños advierte que no es una joven normal sino una "cazadora de sombras", es decir, una humana nacida a partir de sangre de ángeles, cuya misión es la de apresar demonios para proteger el mundo. Luego de que Decter abandonara la serie por "diferencias creativas", su lugar fue ocupado por el binomio Todd Slavkin-Darren Swimmer, quienes suben el nivel de inventiva en la tercera temporada que encuentra a Clary lidiando con las consecuencias de un episodio traumático que vivió en "Beside Still Water", el episodio final de la temporada previa. Disponible desde el 21 de marzo.

Shadowhunters Tercera temporada

*El mecanismo - Primera temporada

La serie brasileña original de Netflix es, cuanto menos, prometedora. Siguiendo la línea de Narcos, la producción toma como puntapié la Operación Lava Jato, el caso de corrupción más grande de Brasil, en el que se vieron involucradas compañías petroleras, empresas de construcción y una gran cantidad de funcionarios gubernamentales. El director José Padilha (Tropa de élite, Narcos) y la guionista Elena Soarez (Hijos del carnaval) son los nombres detrás del drama policial que pone la lupa en un grupo reducido de investigadores que luchará contra ese Titán que es, nada más y nada menos, que la corrupción misma. La serie - filmada en San Pablo, Río de Janeiro, Curitiba y Brasilia - está protagonizada por Selton Mello, Caroline Abras y Enrique Díaz, como un policía, su aprendiz y un criminal, respectivamente. Disponible desde el 23 de marzo.

El Mecanismo - Trailer

*Alexa & Katie - Primera temporada

Un poco a la manera de Everything Sucks!, Netflix apuesta a otra sitcom original que pone el acento en la importancia de la amistad en la adolescencia. En este caso, Alexa (Paris Berelc) y Katie (Isabel May), son dos jóvenes amigas que, cuando se están preparando para un nuevo año escolar, en simultáneo deben enfrentar el tratamiento contra el cáncer al que se somete Alexa. La creadora Heather Wordham aborda con humor y candidez - sin situaciones demasiado oscuras - cómo ese suceso sacude la vida de ambas amigas, quienes se sienten parias en un período en el que pertenecer parece ser la llave para eludir los conflictos. "Ambas se desafían para superarse, se quieren mucho y harían todo la una por la otra", le contó May a la revista Teen Vogue sobre esta flamante sitcom que constará de 13 episodios. Disponible desde el 23 de marzo.

*Santa Clarita Diet - Segunda temporada

Los 10 primeros episodios de Santa Clarita Diet - estrenados en febrero de 2017 - fueron una verdadera sorpresa. La sitcom creada por Victor Fresco le daba un nuevo gira a la trillada premisa de "no todo es lo que parece en los suburbios", cuando nuestra protagonista, Sheila Hammond ( Drew Barrymore ), se convierte en zombie, alterando así la vida familiar, al involucrar indefectiblemente a su esposo y colega Joel (Timothy Olyphant, en una inspirada interpretación) y a su hija Abby (Liv Hewson). En esta segunda temporada se suman al elenco Joel McHale y Maggie Lawson en los roles de Chris y Christa, una pareja de agentes inmobiliarios más prestigiosa que la que conforman Sheila y Joel. Asimismo, Zachary Knighton se incorpora al cast en el papel de Paul, un descendiente de serbios que busca la verdad sobre los muertos vivos. En conclusión, los integrantes de la familia Hammond - y su encantador aliado Eric - no tendrán respiro. Disponible desde el 23 de marzo.

Santa Clarita Diet - Segunda temporada

*Una serie de eventos desafortunados - Segunda temporada

Se acabo el tiempo de espera para el regreso de esta producción de Netflix inspirada en los libros de Lemony Snicket (el apodo del escritor y periodista Danie Handler), que les sigue los pasos a los hermanos Baudelaire (Malina Weissman, Louis Hynes y Presley Smith), quienes tras quedar huérfanos deben proteger tanto sus bienes como su integridad física cuando entra en escena el inescrupuloso Conde Olaf ( Neil Patrick Harris , también productor). La segunda temporada de la serie de Mark Hudis y Barry Sonnenfeld nos promete una narración en la que "más no siempre es mejor, sino mucho peor" y plagada de "villanos, maquinaciones, peligros, huérfanos e incendios intencionales". Por lo que se puede apreciar en el adelanto, efectivamente Una serie de eventos desafortunados redoblará la apuesta para seguir manteniendo cautivo al espectador. Disponible desde el 30 de marzo.

Una serie de eventos desafortunados - Segunda temporada