Soja: por la sequía prevén una cosecha de 47 millones de toneladas, la peor de los últimos cinco años

Una soja en la zona de Bigand, Santa Fe, con graves pérdidas por la sequía Crédito: Foros de productores

23 de febrero de 2018 • 17:00

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo hoy por la sequía en otros tres millones de toneladas su proyección para la cosecha de soja.

Según la entidad, la producción de soja se ubicará en 47 millones de toneladas, versus los 50 millones que esperaba hasta la semana anterior.

Ahora bien, si este cálculo se compara con los 54 millones de toneladas que se estimaban al inicio del ciclo agrícola, la merma en la producción sería de siete millones de toneladas. Con una producción de 47 millones de toneladas, la cosecha sería, considerando las estadísticas del Ministerio de Agroindustria, la peor de las últimas cinco campañas. Vale recordar que en 2012/13 se recolectaron 49,3 millones de toneladas.

Este recorte se suma al que se conoció por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario, que bajó en 5,5 millones de toneladas su previsión de cosecha de soja y en 4,9 millones de toneladas la de maíz. La Bolsa rosarina espera una cosecha de 46,5 millones de toneladas en soja y de 35 millones de toneladas en maíz.

"Clima seco y elevadas temperaturas continúan afectando la producción de soja en casi todo el centro y sur de la región agrícola. Lluvias relevadas durante el inicio de esta semana aliviaron momentáneos sectores de Buenos Aires, sin embargo aún prevalece una condición hídrica de regular a sequía en la provincia y el cultivo ya presenta daños irreversibles que incluso podrían acentuarse durante los próximos días", indicó la Bolsa de Cereales porteña.

Precisó que en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos "además de las mermas en rendimiento ahora se suma el riesgo de pérdida de gran parte del área sembrada como soja de segunda, que fue récord durante la presente campaña".

Sequía de soja en Entre Ríos 0:49

En contraste, según el reporte en el NOA hay una "favorable oferta hídrica", que llega no obstante a excesos en sectores de Salta.

Para el maíz, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo en otros 2 millones de toneladas su proyección de cosecha, a 37 millones de toneladas. En tanto, si se compara con lo que se esperaba al inicio del ciclo se recolectarán 4 millones de toneladas menos.

Hoy también se conoció el informe mensual del Ministerio de Agroindustria de la Nación. En su caso, no realizó estimaciones de producción. No obstante, reconoció la magnitud de la sequía. "La situación continúa siendo muy crítica en gran parte de las zonas productivas del país, exceptuando NEA y NOA. Si bien se produjeron precipitaciones en días anteriores, las mismas fueron irregulares, tanto en cobertura como en milimetraje. Por consiguiente, es dable esperar no sólo un incremento en superficie no cosechada para los principales cultivos estivales, sino también una merma en los rendimientos unitarios", señaló el reporte del Ministerio de Agroindustria de la Nación.