Se agranda la oferta

Versiones con tracción simple para el Kia Sportage y nuevo motor y caja para el Renault Captur

24 de febrero de 2018

Kia Sportage

Dos más. Kia agregó dos versiones con tracción simple a su SUV compacto Sportage; pero no sólo eso, sino que aplicó una segunda reducción de precios a la que ya había realizado el mes último. Los modelos y valores son éstos: EX 2.0 AT 4x2 (US$ 39.500); EX 2.0 AT 4x4 (US$ 48.500); EX 2.0 AT 4x4 CRDI (US$ 53.500); EX 2.0 AT 4x2 Premium (US$ 41.500) y EX 2.0 AT 4x2 CRDI (US$ 44.900). Como siempre, se puede optar entre motores diésel o nafta y cajas manual o automática.

Renault Captur

Ahora, automático. Renault también amplía su oferta en el SUV Captur. Acaba de incorporar el motor HR16 1.6 L y versiones con cajas manual de 5 marchas o la nueva automática X-Tronic CVT de última generación. Entonces, la gama queda conformada así: Life, con motor 1.6 de 115 CV y MT5 ($ 420.700); Zen, con impulsor 2.0 de 143 CV y MT6 ($ 456.900), e Intens, con propulsores 1.6 de 115 CV y caja automática CVT ($ 509.900) y 2.0 L de 143 CV y MT 6 ($ 499.700).