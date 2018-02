Brendan Fraser, de protagonista a víctima

El actor denunció que fue abusado sexualmente por un ejecutivo

23 de febrero de 2018

¿Se acuerdan de Brendan Fraser? El actor que en los años noventa era uno de los más solicitados de Hollywood, protagonista de películas como G eorge de la selva, las tres entregas de La momia, Dioses y monstruos y Al diablo con el diablo, acaba de denunciar que en su época de gloria fue acosado sexualmente por Phillip Berk, el entonces presidente de la Asociación de periodistas extranjeros en Hollywood, el poderoso grupo que entrega los Globo de Oro.

En una nota publicada por la revista GQ en la que el periodista Zach Baron relata sus charlas con el actor a propósito de su participación en series como The Affair y las inéditas Condor y Trust (se estrena en marzo por Fox Premium), Fraser intenta explicar las razones por las que se alejó de Hollywood y aunque primero cita sus problemas de salud y el poco interés que le generaban los proyectos que le ofrecían, luego inspirado por el movimiento Time's Up, revela el acoso que sufrió en 2003.

"Sentí pánico y miedo. En el momento no dije nada porque no quería enfrentarme con cómo me había hecho sentir el episodio, no quería que el acoso formara parte de mi historia. Me deprimí, me sentía culpable de lo que había pasado, estaba desconsolado", contó Fraser. Y aseguró que su silencio también respondió al miedo de perjudicar su carrera, algo que aun siente. Berk, que negó la acusación, sigue siendo integrante de la cuestionada asociación.