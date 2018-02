Series: si te gustó... te va a gustar

Marvel''s Runaways

Natalia Trzenko SEGUIR 23 de febrero de 2018 • 19:29

Si te gustó...

Buffy, la cazavampiros

Buffy, la cazavampiros. Al principio todo parecía un poco infantil y exagerado aunque intrigante. La típica chica popular de las secundarias norteamericanas convertida en cazadora de vampiros y rodeada de un grupo de nerds que la asistían en su cruzada contra los demonios. Pero lo que empezó como un experimento de Josh Whedon ( Los vengadores) terminó como una de las series más originales, sensibles e influyentes de los últimos veinte años. Una celebración del poder femenino contra monstruos de todo tipo.

Te va a gustar...

Marvel's Runaways. Primera temporada en Sony/Cablevisión Flow

Las adaptaciones de historietas no suelen hacer alusiones a la cienciología, ni hablar del suicidio adolescente y menos señalan a los adultos como los responsables de la angustia adolescente. Y sin embargo, todo eso y bastante más es lo que propone esta nueva serie creada por los productores de The O.C. y Gossip Girl, otras dos ficciones centradas a las complicadas vidas de los alumnos de la escuela secundaria para los ricos y privilegiados. Claro que en este caso a las complicaciones típicas de quién gusta de quién se suman otras como la posibilidad de que los padres del grupo de adolescentes protagonistas formen parte de un culto que practica el sacrificio humano. O que quizás estén criando criaturas monstruosas en el sótano. Además, y por si les faltara algo, los chicos parecen tener superpoderes de los que no sabían nada antes. Así, los seis amigos liderados por el inteligente Alex (Rhenzy Feliz) empezarán a descubrir que nada es lo que parece en su bonito pueblo californiano. Y, que a tono con las fantasías de todo adolescente, todos sus problemas provienen de los oscuros secretos que esconden sus propios padres.

Si te gustó...

La noche de Halloween según la serie de Netflix

Stranger Things. Detrás del fenómeno, de la historia de terror con elementos fantásticos y de la nostalgia como motor, Stranger Things es, sobre todo, un relato sobre la amistad y el doloroso paso de la infancia a la adolescencia. Tal vez una de las escenas más reveladoras de la segunda temporada haya sido esa en la que el día de Halloween los protagonistas van al colegio vestidos como los cazafantasmas y no puede entender porqué este año ellos son los únicos disfrazados. Únicos valientes defensores de su universo infantil.

Te va a gustar...

Everything Sucks! Una temporada de diez episodios, disponible en Netflix

El año es 1996, las cabelleras teñidas a la Kurt Cobain son la norma y las canciones de Alanis Morisette y Oasis la banda de sonido de la vida de Luke (Jahi Di'Allo Winston) y sus amigos recién llegados a la secundaria de su pueblo. Profundamente nerds y empeñados en aprender a relacionarse con el género opuesto los chicos deciden anotarse en el club de video de la escuela dónde Luke conoce a Kate (Peyton Kennedy), estudiante de segundo año y la hija del director. Lo que empieza como un rejunte de referencias de época que se acumulan escena tras escena con personajes secundarios que parecen estar pintados con un trazo demasiado grueso, pronto avanza hacia una sensible mirada sobre las dificultades de la adolescencia, el dolor de las ausencias y el complicado camino del autoconocimiento y, sobre todo, la aceptación. Si bien la serie pone las historias de Luke y Kate en el centro de la historia también le reserva tiempo y cuidado a personajes secundarios y al mismo tiempo fundamentales. Entre ellos están los amigos de Luke y el despistado pero tierno papá de Kate.