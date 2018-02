Inés Efrón. "Creí que había un terrorista en el avión"

La actriz recuerda una divertida anécdota y otros secretos de sus viajes

25 de febrero de 2018

-¿Cómo te definís como viajera?

-Cuando viajo a veces entro en un estado de descanso. Estuve en lugares muy hermosos en los que, en vez de pasear, me quedé descansando en el hotel. Y otras veces viajar me predispone a estar muy abierta a la aventura.

-¿Cuál fue tu mayor hazaña en el turismo aventura?

-Mi mayor logro fue haberme ido sola a India sin saber absolutamente nada sobre el país.

-¿Qué es lo que más te gusta hacer durante un día de playa?

-Meterme al mar, secarme al sol y volver a meterme al mar.

-¿Viajaste como mochilera o acampaste alguna vez?

-Con mis padres nos íbamos mucho de camping y tengo recuerdos fantásticos de todo eso. De adolescente empecé a viajar con amigos y nunca pude lidiar bien con la austeridad aventurera. En un momento dejé de intentarlo, preferí quedarme con los recuerdos idealizados del camping familiar.

-¿Viajaste alguna vez a un all inclusive o en un crucero?

-Aun no tuve la dicha.

-¿Un destino soñado que te gustaría visitar alguna vez?

-¡Vietnam!

-¿Cuál fue tu mayor sorpresa como viajera?

-Sentir el aire puro y sanador del Mar Muerto.

-¿Algún prejuicio que hayas derribado en un viaje?

-Que Europa es aburrido.

-¿Tres características que debe reunir un buen compañero de viaje?

-Flexibilidad para los cambios, saber ser silencioso y tener humor.

-¿Alguna anécdota curiosa que hayas registrado en un viaje?

-Una vez creí que había un terrorista en un avión. Convencida, fui y se lo dije a la azafata. El avión todavía no había despegado. Ella me prestó atención y me dijo que se iba a ocupar. Vi que fue a un telefonito y habló con alguien. Yo estaba entre muy asustada y muy cansada. Me quedé dormida. Cuando me desperté, el avión ya había despegado. Durante el vuelo me entregué y no volví a hablar con la azafata, que seguramente había pensado que yo estaba loca. Fue tremendo porque tuve muchas dudas de si subirme al avión, estaba segura que iba a morir. Y todo basado en nada. Bueno, el hombre tenía una cara inquietante, pero quizás estaba angustiado o había discutido esa mañana con alguien. Cuando me bajé, el terrorista seguía ahí.

-¿Si naufragaras hasta una isla desierta sin celular, qué objeto te gustaría conservar con vos?

-Algún libro de David Hawkins, por que estando sola el único desafío seria lidiar con mi mente. Y a veces sola eso es un tanto difícil, por eso necesitaría la sabiduría de David en papel.

-Si pudieras visitar a una actriz de todos los tiempos: ¿a quién irías a ver y que le preguntarías?

-Me iría a tomar un vino con Meryl Streep y le preguntaría mucho sobre su profesión.

-¿Un día de vacaciones perfecto?

Estar en una casa de campo con mi pareja. A la mañana me gustaría meditar y hacer yoga. Aprovechar las vacaciones para probar recetar nuevas. Desayunaría algunas frutas y empezaría a cocinar para el almuerzo. Me gustaría también leer mucho, tener mucho sexo. A la tarde-noche me gustaría ver películas. Inventar alguna receta nueva también para la cena. Y que fuera de la casa haya un arroyo adonde se pueda caminar y meter los pies en el agua.

Para más datos

Durante el verano viene presentando Arde brillante en los bosques de la noche, de Mariano Pensotti, con Susana Pampín, Laura López Moyano, Esteban Bigliardi, Patricio Aramburu y elenco. En el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Hoy, última función.