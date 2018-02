Microsoft invertirá US$500 millones para impulsar startups

22 de febrero de 2018 • 19:41

Microsoft anunció hoy el relanzamiento de su sistema de asistencia para startups, con el objetivo de que puedan escalar sus iniciativas y así convertirse en empresas consolidadas, para lo cual invertirá 500 millones de dólares y ofrecerá herramientas y asistencia comercial y tecnológica.

Durante una presentación realizada hoy en la oficinas de la compañía en Buenos Aires, Mariano Amartino, director de Startups de Microsoft Latinoamérica, explicó que se trata de consolidar un trabajo que ya se viene realizando con las nacientes iniciativas que buscan convertirse en socias de este gigante de la tecnología.

"El modelo que en general utilizan las empresas que ofrecen servicios en la nube a las startups se resume en un crédito para que usen esa herramienta durante un tiempo. Pero el problema que tienen es a la hora de escalar sus negocios", comentó Amartino.

Si bien la escalabilidad técnica de una empresa "ya está asegurada con el acceso a la nube", Microsoft para Emprendedores significará una inversión de 500 millones de dólares en 2 años para asistir a esas nuevas empresas en diversas facetas de su expansión, incluyendo la asistencia de especialistas en materias comerciales o tecnológicas.

"Si nosotros detectamos que una startup puede crecer ofreciendo una solución de Internet de las Cosas aplicada de una manera particular y tenemos un especialista en un país de Europa del Este, no sólo no tenemos problema en contactarlo, sino que lo traemos si es necesario", ejemplificó el directivo.

Además, estarán a disposición los especialistas de ventas y comercio de Microsoft como así también la presencia física que la empresa tiene en todo el mundo para facilitar expansiones internacionales.

Desde la empresa creada por Bill Gates, se confirmó que no habrá costo alguno para las startups que sean seleccionadas y que tampoco se les pedirá a cambio una porción de la compañía.

"Microsoft realmente gana cuando las empresas con las que se asocia crecen, se expanden y ganan, y cuando generan nuevos negocios que consumen servicios en la nube", agregó el responsable del programa.

En ese sentido, dijo que si una startup que se dedica a vender controladores que alimentan algoritmos en la nube logra un contrato con una gran empresa, Microsoft se ve beneficiado por el uso que hará ese emprendimiento de los recursos que se consumen y que, en una parte esencial, son en la plataforma Azure.

Respecto de los requisitos para aplicar al programa, se aclaró que no existen límites en cuanto a la cantidad de startups que cada país o cada región podrá incluir y que, además, tampoco se pusieron límites temporales: "Si dijéramos que hay una fecha para aplicar, obligaríamos a las iniciativas a acelerar las cuestiones innecesariamente", destacó el ejecutivo.

Amartino estimó que este tipo de iniciativa podrá "equilibrar la cancha" para que, junto a los aportes estatales, las empresas de Latinoamérica tengan las mismas posibilidades que las de otras regiones.

"Venimos de un cambio de paradigma tecnológico. Latinoamérica, que estuvo atrás durante mucho tiempo, ahora tiene la posibilidad de crecer en inversiones. Hoy una startup de Boedo tiene a disposición la misma tecnología de Microsoft que una con una valuación de 70 mil millones", señaló el profesional.