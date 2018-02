De los lectores: cartas & mails

23 de febrero de 2018

El acto de Moyano

Costo de un capricho

¿Por qué dejar sin transporte a 300.000 trabajadores durante un día, interferir con el comercio de toda la avenida 9 de Julio y bloquear el tránsito de este a oeste en 15 cuadras para intentar presionar al sistema judicial? ¿Quién paga el escenario montado y los daños y perjuicios, la limpieza, etcétera? ¿El sindicato de camioneros? ¿Por qué no hizo el acto en los bosques de Palermo, la Costanera Sur o los jardines de sus mansiones de Parque Leloir?

Carlos Senderey

DNI 4.553.277

Nada nuevo

Las mismas caras. El mismo verso. La misma modesta meta gremial de llevar el plato de comida a la mesa. Jamás aspirar a hijos educados y mejores que sus padres. La crítica idéntica, perimida. Lo único auténtico fue el final del discurso del convocante: declamar "no tengo miedo de ir preso", cuando esa fue la verdadera causa de reunir esa cantidad de gente, consistente con la idea de condicionar a quienes van a juzgarlo. Todo esto huele a naftalina. Atrasa e interesa poco. La prueba es la velocidad con que los asistentes se iban a sus casas. Vinieron forzados. Partieron a marcha también forzada.

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

La inflación

El sector público gasta mucho, no recauda lo suficiente y entonces requiere de fondos para cubrir la diferencia. Así se origina el "déficit fiscal". La Argentina ha tenido déficit fiscal -creciente- en las dos últimas generaciones. Hoy solo es superada por Venezuela y Zimbabwe en términos comparables con el respectivo PBI. Y la consecuencia es la inflación, también creciente durante las dos últimas generaciones. (Hemos "perdido" 13 ceros en el valor de nuestra moneda nacional). Tengo como cierto que en nuestro país -más allá de válidas disquisiciones académicas- la inflación es la consecuencia del déficit fiscal. Es lo que supimos conseguir: gasto excesivo, déficit fiscal y por ende inflación. Y la opinión pública tiene claro que su mayor preocupación es esta última (por encima de la inseguridad). ¿Realmente pensamos que el BCRA con sus herramientas disponibles (tasa, tipo de cambio y agregados monetarios) podrá poner fin a nuestra endémica inflación? A mi juicio, el BCRA poco puede hacer frente al conocido descontrol y prodigalidad del Estado. Tener al BCRA como responsable de la inflación parece un despropósito.

Carlos Vittone

DNI 4.315.923

"Homo Ka-maleonus"

Encuentro de kirchneristas, massistas y demás peronistas. Fuentes bien informadas confirman la presencia de antropólogos de la Universidad de La Sorbona. Confirman el surgimiento en la Argentina del "Homo Ka-maleonus", sucesor del Homo sapiens, especie a la cual pertenecemos los actuales humanos. El "Homo Ka-maleonus" se caracteriza por la resistencia de su piel, que muda periódicamente, características propias de las especies reptiles. Desde 1945 los "Homo Ka-maleonus" argentinos han mutado desde el fascismo que inspiró su nacimiento, pasando por sucesivas transformaciones, como la juventud maravillosa de la patria socialista de los 70, la ultraderechista Triple AAA, el menemismo, el kirchnerismo y los jóvenes para la liberación (ñoquis contratados para aplaudir) de Cristina. El objetivo común es otro cambio de piel que les permita recuperar el poder del Estado, sustancia vital que los mantiene vivos y prósperos, como lo prueban los procesos en curso a distintos oligarcas sindicales y ex-funcionarios. Dios se apiade de nosotros y nos evite el retorno de los "Ka-maleones" (¡ávidos de "retornos!).

Ignacio Noel

DNI 13.417.535

Por el buen camino

Nos reconforta el artículo "Por el camino de Sarmiento", del ministro de Educación, del 15 del actual, con motivo de un nuevo aniversario del natalicio de quien fue una de las columnas vertebrales de nuestras instituciones: Domingo Faustino Sarmiento. A la fundación que constituimos, formada por una generación intermedia entre la Reforma de 1918 y la actualidad, le tocó defender denodadamente la universidad argentina ante el embate del gobierno de Perón en las décadas del 40 y 50. La lucha no fue vana: a su caída, logramos el surgimiento de una universidad de excelencia que permaneció hasta la llegada de otra dictadura, la de Onganía.Como se plantea, la labor es ardua, pero bien se señala que el mejor homenaje a Sarmiento es seguir haciendo de la educación la mayor fuente de libertad.

Fundación 5 de Octubre de 1954

Helios Guerrero

DNI 4.286.714

Emilio Gibaja

DNI 4.721.955

Manuel Corchon

DNI 4.511.547

Ganar discusiones

El miércoles pasado se publicó en la sección Comunidad de Negocios un artículo sobre consejos para ganar discusiones, escrito por Eugenio Marchiori. Indica once estratagemas, la última de las cuales considero inaceptable. Dice: "Por último, cuando el adversario es superior y no se lo puede vencer con argumentos , se lo debe desprestigiar en lo personal. Si se trata de alguien intachable , se puede recurrir a algún aspecto de su pasado desconocido... o a cualquier situación que despierte sospechas sobre su integridad". El párrafo citado refleja un proceder que no ayuda a la construcción de una mejor sociedad, en la que la confianza y los argumentos verdaderos se impongan a los manejos turbios.

Hernán Torres Carbonell

DNI 11.043.477

Aborto irrestricto

Una manifestación en la Plaza del Congreso, organizada por un grupo de mujeres, reclamó una ley para obtener "aborto legal, seguro y gratuito". Con respecto al tema del "aborto legal" no tengo nada que decir, eso lo tienen que estudiar juristas, médicos, religiosos e incluir la visión ética y moral. Con relación a "seguro", solo pregunto: ¿para quién, para la víctima (el feto) o para la victimaria (la embarazada)? ¿Y gratuito? ¿Por qué vamos a pagar los ciudadanos por algo en lo que no tenemos nada que ver? En el caso de que haya sido por una violación, entonces sí, que se haga cargo el Estado.

Rafael E. Madero

DNI 8.558.733

En la Red

A seis años de la tragedia ferroviaria de Once

Facebook

"Que los culpables marchen presos" - Rosa Kamiyama

"Prohibido olvidar. Nisman también" - María Cristina Fraga Gonard

"Justicia" - Juan Demarco

