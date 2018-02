Concursos y quiebras

23 de febrero de 2018

Quiebras decretadas

Productcastingmodelos SA: servicios de espectáculos artísticos y de diversión; Azcuénaga 1077, piso 3°, C. La presente quiebra se decretó a pedido de Oscar Maximiliano del Valle. Verificación de créditos hasta el 14 de marzo. Síndico: Cristina Mabel Armúa; Sarmiento 1474, planta baja, 2. Juzgado N° 25; secretaría N° 49.

GGM SA: fabricación de calzado; San Martín 448, piso 3°, departamento A. Planta industrial en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Se decretó su quiebra a pedido de Aniger Calcados Suprimientos e Emprendimientos Limitada. Verificación de créditos hasta el 15 de marzo. Sindicatura: Estudio de Contadores Covini-Kovalsky & Asociados: Larrea 1147, piso 1°, oficina A. Juzgado N°27; secretaría N° 54.

Covimet SA: construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte; Alicia Moreau de Justo 170, piso 2°. El Juzgado decretó su quiebra en su ex juicio de concurso preventivo. Verificación de créditos hasta el 6 de marzo. Síndico: Susana L. Britti; Rivadavia 6817, piso 2°, Of. C. Juzg. N° 24; secretaría 47.

Dauern SA: edición de libros, folletos y otras publicaciones; Avenida Belgrano 367, piso 6º. La presente quiebra se decretó a pedido de Mundial SA.Verificación de créditos hasta el 7 de marzo. Síndico: Nora Mabel Pszemiarower; Lavalle 1506, piso 1º, oficina 6. Juzgado Nº 11; secretaría Nº 22.

Concurso presentado

Héctor Horacio García: corredor de cambio de moneda extranjera; Lavalle 547, piso 7º. Solicitó la apertura de su concurso preventivo. Como época de cesación de pagos señaló el mes de diciembre de 2017. Juzgado Nº 3; secretaría Nº 5.

Concurso proveído

Fled SRL: informática; Florida 537, piso 1º, local 473. Se proveyó su pedido de concurso preventivo. Verificación de créditos hasta el 21 de marzo. Síndico: Emiliano Arias; Hipólito Yrigoyen 1427, piso 3º, D. Audiencia informativa el 20 de febrero de 2019. Juzgado Nº 8; secretaría Nº 16.