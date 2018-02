El Pampa: una disputa para conmemorar la 125 y un funcionario con respaldo

Los presidentes de las entidades rurales

24 de febrero de 2018

Grieta I

El acto por el inicio del conflicto por la 125, que organiza la Rural de San Pedro con otras entidades y autoconvocados, sigue generando mar de fondo. Mientras la Mesa de Enlace decidió solo conmemorar el 17 de julio, cuando Julio Cobos votó contra la resolución en el Senado, lo que significará que la mesa actual no esté en el acto del 11, trascendieron recelos entre los viejos integrantes de la primera Mesa de Enlace y la actual. Sucede que varios de los viejos presidentes consideran que sí o sí debería estar la mesa actual en ese acto. Un influyente expresidente, por ejemplo, comprometió su asistencia y en una entidad prometen mandar, si no va su presidente, dirigentes de segunda línea.

Grieta II

A muchos productores autoconvocados no les hizo gracia que la Mesa de Enlace no quiera sumarse al acto por la 125 el 11 de marzo próximo. Cruzaron mensajes de enojo entre ellos y más de uno preguntó el porqué de la decisión de la Mesa de Enlace de solo conmemorar el 17 de julio próximo. ¿Celos? ¿Problemas de cartel? ¿No quieren que estén los autoconvocados como participantes en el acto? Lo cierto es que, por su presión desde las rutas, en 2008 los autoconvocados tuvieron un rol clave no solo en mantener durante cuatro meses la protesta, sino también, con su insistencia de unidad, que la Mesa de Enlace se mantuviera trabajando en conjunto durante el conflicto.

Otro cargo, el mismo nombre

Pese al cambio de su área de Subsecretaría a Dirección Nacional, Alejandro Sammartino seguirá en Agroindustria y esta semana el secretario de Agricultura, Guillermo Bernaudo, lo apoyó. Dijo que el hecho de que el sector tenga dificultades no implica tener un rango más alto en Agroindustria.