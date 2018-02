Sequía: en soja ya es la peor campaña del quinquenio

Por la sequía, en soja se espera una cosecha de 47 millones de toneladas, según la Bolsa de Cereales porteña

24 de febrero de 2018

Cuando falta poco más de un mes de las cosechas tempranas, esta semana surgieron diversos relevamientos que proyectan resultados alarmantes sobre la producción de la campaña.

El Panorama Agrícola Semanal (PAS), elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, indicó un recorte de siete millones de toneladas de soja y cuatro millones de toneladas de maíz por el déficit hídrico desde el inicio del ciclo 2017/2018. El informe indica que aún prevalece una condición hídrica de "regular a sequía" en soja en la provincia de Buenos Aires y que el cultivo ya presenta daños irreversibles que "podrían acentuarse durante los próximos días".

Es así que la proyección de producción se redujo en 3 millones de toneladas de soja respecto al informe de la semana pasada, de 50 millones, con un descenso en 47 millones de toneladas. La cosecha sería, considerando las estadísticas del Ministerio de Agroindustria, la peor de las últimas cinco campañas. Vale recordar que en 2012/13 se recolectaron 49,3 millones de toneladas.

Con respecto al maíz, el documento indica que los lotes transitan un período de definición de rendimiento bajo reservas hídricas regulares en parte del país: la proyección de producción se redujo en dos millones de toneladas respecto al informe previo y llegó a las 37 millones de toneladas.

Pese a que el Ministerio de Agroindustria no indicó una estimación de producción en su informe mensual, la cartera afirmó que "se puede asumir una merma de producción nacional ya consumada que, de no mediar una mejora considerable de las condiciones climáticas en los próximos días, puede incrementarse".

Este recorte se suma al que se conoció por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario, que bajó en 5,5 millones de toneladas su previsión de cosecha de soja y en 4,9 millones de toneladas la de maíz. La Bolsa rosarina espera una cosecha de 46,5 millones de toneladas en soja y de 35 millones de toneladas en maíz.

Respecto de la cosecha del año pasado, en soja el país tendrá 10,8 millones de toneladas menos de producción. En cuanto al maíz, versus el ciclo anterior tendrá 4,9 millones de toneladas menos.

El miércoles pasado, según consignó LA NACION, en la Bolsa de Rosario ya hablaban de un escenario de "desastre productivo" en la zona agrícola núcleo donde la soja necesitaría lluvias cercanas a los 200 mm en los próximos 15 días para frenar las pérdidas productivas.

"La situación se ha recrudecido, incluso en las áreas más favorecidas", indicó Cristian Russo, analista de la entidad y agregó: "Estamos ante las puertas de un escenario de desastre productivo. Si no llueve en los próximos siete días, las pérdidas van a cobrar otro nivel".

Además, consignó que en la región núcleo, que comprende el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el norte bonaerense, muchos lotes de soja de segunda ya se están dejando de lado. "Ya no se controlan más las plagas como arañuela y trips ni las enfermedades o las malezas. Si no llueve no tiene sentido seguir insistiendo en los controles. El estrés hídrico está ejerciendo una presión que ya es insostenible", alertó.

Por su parte, según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba, las escasas lluvias y las altas temperaturas que atravesaron los cultivos en esa provincia en los últimos meses impactaron en mermas del 13% para el maíz y el 11% para la soja de siembras tempranas. El informe de la entidad remarca que, aunque la situación de las siembras tempranas en cuanto a la productividad es crítica, no afectaría la estimación de producción en Córdoba como se lo esperaba, debido a que estas fechas de siembra representan la menor proporción respecto del total implantado tanto para soja como para maíz.

Según un trabajo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la sequía le ocasionará a la cosecha gruesa una pérdida de 87.000 millones de pesos o 4350 millones de dólares. El cálculo se realizó teniendo en cuenta la baja en el promedio de los rendimientos esperados y las áreas de siembra que se perdieron, pero sin contemplar el efecto en la calidad de los granos.

Para CRA, la situación de escasez hídrica es similar a la de 2009 ya que afecta a casi la totalidad de la región pampeana. Matías Lestani, a cargo del departamento de Economía de la entidad, dijo a LA NACION: "El golpe económico ya se empieza a sentir en el interior, donde la venta de insumos y semillas para maíz de segunda y soja de segunda cayeron debido a la complejidad de la situación".

Déficit hídrico

Por su parte, un informe de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) alertó que las reservas de humedad en la zona agrícola núcleo presentan un déficit de entre 50 y 100 mm. De acuerdo al trabajo, las reservas en el primer metro de profundidad para un lote de soja en Venado Tuerto y en Junín se mantienen con ese nivel de déficit. "Más al oeste de la zona núcleo (Marcos Juárez, General Pico, etcétera) el déficit hídrico es más marcado", consigna el reporte.

Por último, la sequía en varios lugares de la zona agrícola núcleo sería la más importante de los últimos 70 años, según señaló la Sociedad Rural de Rosario en un comunicado. "Debemos remontarnos al verano del año 1945 para contabilizar registros pluviométricos de esta índole en nuestra región con apenas 25 a 35 mm", indicó la entidad y aclaró que las lluvias promedio generalmente rondan los 200 mm para enero y febrero.