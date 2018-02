Críticas de Biolcati por el bono a Etchevehere

Fuente: Archivo

"Fue un error de la Sociedad Rural", expresó el exdirigente

23 de febrero de 2018

El expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Hugo Luis Biolcati criticó a la entidad por haber decidido pagarle $500.000 al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, en concepto de bonificación tras haber dejado la entidad y asumir un cargo en el Gobierno.

"Fue un error sumamente importante, una cosa que no debió hacerse", dijo Biolcati, en declaraciones a Radio Colonia. "No se ha infringido la ley ni los estatutos de la Rural, pero se han infringido normas básicas de política y de prudencia. Desde el punto de vista del ministro, no debió verse sometido a una situación como la que se vio envuelto, sin ninguna necesidad, porque creo que no era necesario ese bono. Y desde el punto de vista de la Rural, fue una decisión equivocada, que no tenía precedentes en la historia", expresó.

Según Biolcati, la entidad se metió "en un pantano del que le va a ser difícil salir", aunque expresó que "va a salir, porque en más de 150 años de historia cometió muchos errores y siempre ha salido para adelante".

Para Biolcati, la situación política del ministro Etchevehere es "complicada", pero dijo: "Espero que la pueda sortear; se equivocó él y se equivocó la Rural". Tras las críticas, Etchevehere decidió devolver a la entidad los $500.000.