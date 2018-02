El ministro de Salud jujeño advirtió: "Queremos que Bolivia pague por la atención médica en nuestros hospitales públicos"

Gustavo Bohuid: "Queremos que Bolivia pague por la atención medica en nuestros hospitales públicos" 5:22

Video

22 de febrero de 2018 • 23:59

Una iniciativa del gobierno de Jujuy despertó la polémica y las opiniones encontradas. El ministerio de Salud provincial tiene una idea: empezar a cobrar a extranjeros que se atiendan en hospitales públicos de esa provincia. En ese contexto, el titular de la cartera Gustavo Bouhid habló con el programa Terapia de Noticias y lanzó: "El proyecto de ley es para que el Estado Boliviano pague, no el ciudadano".

"Queremos que Bolivia pague por la atención médica en nuestros hospitales públicos", expresó el funcionario que pertenece al gabinete del gobernador Gerardo Morales.

"Es una de las tantas estrategias planteadas para cambiar la realidad en la provincia", explicó Bouhid, y añadió: "Jujuy, a diferencia de otras provincias, no tiene instrumentada la ley de recupero, con lo cual, si usted se atiende en el hospital público de Jujuy y tiene una cobertura social nacional, sindical o provincial, no le pagan al hospital público, y el hospital público no tiene el instrumento legal para hacer la ley de recupero que, por ejemplo, sí tiene Salta y otras provincias".

El gobierno de Gerardo Morales impulsa un proyecto de ley que busca que Bolivia pague por la atención médica de sus ciudadanos en la Argentina Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

La idea del ministro de Salud de la provincia Gustavo Bouhid es reducir el gasto que tiene Jujuy en torno a las prestaciones médicas para estos pacientes, especialmente por derivaciones para tratamientos prolongados y sumamente costosos.

"El cobro a los extranjeros está pensado porque tenemos un altísimo gasto de prestaciones que hace la provincia de Jujuy a extranjeros que sí tienen cobertura en algunos casos, como son los que tienen la tarjeta de asistencia al viajero", dijo el ministro y continuó: "Pero tenemos muchos más casos que cruzan la frontera y que no son los ocasionales que tuvo un accidente, sino, por el contrario, se trata de una derivación diaria a la provincia de Jujuy por tratamientos carísimos como los oncológicos".

El proyecto oficialista espera lograr un acuerdo con Bolivia para que el estado se haga cargo de los costos de salud que pueda tener cada uno de sus ciudadanos en la Argentina o generar un acuerdo de reciprocidad. Caso contrario, según dijo Bouhid en diálogo con LN+, la alternativa sería cobrar un seguro de salud antes del ingreso a la Argentina.

"Nosotros hacemos atención gratuita y otros países no", lanzó Bouhid. "Esto hace que los impuestos de los jujeños, que están destinados para el hospital público para la atención de los jujeños hoy tenga un desvío de ese presupuesto para los extranjeros y que se no tenga la misma reciprocidad", concluyó el funcionario.

Encontranos en el canal 715/1715 HD de DirecTV, 19 de Cablevisión Digital/618 HD y Flow, 25.3 TDA y 705 Telecentro Digital.