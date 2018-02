La izquierda quedó disconforme con el mensaje de Moyano

Hugo Moyano, sobre la posibilidad de ir preso: "No tengo miedo" 0:27

Cuestionó el tono personal del discurso y la falta de énfasis en los despidos y las paritarias

Marcelo Veneranda SEGUIR 23 de febrero de 2018

No es que se ilusionaran con un discurso esclarecedor, pero los partidos de izquierda que aportaron sus columnas a la masiva movilización convocada por Camioneros no ocultaron su descontento con el tono personal del discurso de Hugo Moyano , los puentes que tendió hacia el peronismo y la falta de perspectivas para encarar un plan de lucha que conduzca a un paro general.

Ese malestar se empezó a manifestar apenas se apagaron las palabras del líder camionero, que empezó su discurso negando que la marcha tuviera que ver con su situación judicial, pero luego esas referencias se repitieron una y otra vez.

"Moyano se olvidó de denunciar los topes paritarios, la reforma laboral, los convenios flexibles, las luchas contra los despidos y la cárcel y procesos a compañeros manifestantes y luchadores. El futuro de los trabajadores depende de superar esta burocracia sindical", sostuvo Néstor Pitrola, referente del Partido Obrero (PO), en las redes sociales.

"Fue defensivo en lo personal y judicial y no ofreció ni continuidad de la lucha ni un programa para enfrentar el plan de guerra de Macri: su centro fue colocarse en la interna del PJ de cara al 2019: un camino de derrota", agregó el último candidato a senador nacional por Buenos Aires del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

Del mismo modo se pronunciaron sus pares porteños Marcelo Ramal y Gabriel Solano, legislador de la ciudad. "Moyano no solo no llamó a un paro nacional. En su discurso no usó las palabras 'despidos', 'paritarias', 'reforma laboral'. Para derrotar el ajuste hay que superar a esta burocracia sindical", escribió Solano en Twitter.

La marcha de Moyano contra el Gobierno desde el drone de LA NACION

El análisis fue compartido desde el PTS, socio del Partido Obrero en el FIT. "Moyano no habló de la continuidad de un plan de lucha ni, mucho menos, y como pretendemos desde la izquierda, de un paro nacional para derrotar el ajuste de Macri", indicó a LA NACION el diputado nacional Nicolás del Caño. "Eso te da margen para pensar que lo que Moyano buscó fue una ventana para negociar con el Gobierno", completó.

Crítica de lo que sucedió sobre el escenario al igual que sus pares, Myriam Bregmam (PTS) buscó remarcar dos puntos: primero, que la izquierda encabezó una movilización independiente, que reclamaba ese plan de lucha y se encolumnó detrás de los despedidos del Hospital Posadas, del INTI y Fanazul; segundo, que lo realmente significativo de la movilización fue su masividad, pese a "la campaña en contra de las últimas semanas", como muestra del rechazo a las políticas de la Casa Rosada.

"No se puede dividir el análisis: la masividad de la marcha dejó en evidencia la predisposición que existe entre los trabajadores para encarar la lucha, aunque eso no se haya visto en el escenario", señaló, para recordar que a ninguno de los partidos de izquierda se le escapaba la cercanía que Moyano tuvo con Mauricio Macri hasta los últimos meses.

"El punto más negativo del discurso de Moyano fue cuando dijo que hay que esperar dos años para votar en contra de Cambiemos. Las luchas son ahora, los despidos de Fanazul, el INTI y el Hospital Posadas son ahora", remarcó.

Más allá de las distinciones marcadas, lo cierto es que los gremios de la izquierda y sobre todo los movimientos sociales asociados al trotskismo, en particular el Polo Obrero, aportaron buena parte de los manifestantes que anteayer colmaron la avenida 9 de Julio.

Pese a las críticas posteriores, fueron parte de la foto que Moyano blandió cuando se apagaron sus palabras.