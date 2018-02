Vidal subió la oferta por presentismo, pero los docentes la rechazaron

Baradel flanqueado por los sindicalistas Petrocini (FEB) y Diaz (Uodcba) Fuente: Télam

El Gobierno mantuvo la propuesta de un 15% de aumento y se sumó un bono anual para 2018

Jesús Cornejo SEGUIR 23 de febrero de 2018

LA PLATA.- Los docentes bonaerenses rechazaron una nueva propuesta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal , que mantuvo la oferta inicial de un incremento del 15 por ciento en tres tramos, pero sumó un reconocimiento anual de $ 6000 para todos los maestros que tengan asistencia perfecta durante este ciclo escolar 2018, que arranca en diez días.

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas , explicó a LA NACION que con esta nueva oferta el salario promedio de los maestros pasaría de $24.659 a $28.358. "La propuesta fue dar un 15% a cobrar en tres tramos: enero, mayo y septiembre, y el plus de $6000, que se cobraría en forma trimestral. Así, el salario de un maestro que recién comienza la carrera, por cuatro horas de trabajo, pasaría a cobrar de $12.500 a 14.375 pesos. También precisaron que el incremento del 15% propuesto se pagaría en tramos cuatrimestrales de 5% cada uno", dijo el funcionario.

La propuesta fue rechazada por los sindicatos por considerarla insuficiente y por no incluir la cláusula gatillo. "Es la misma oferta que nos hicieron la semana pasada. Lo único que agrega es una bonificación por presentismo de $500 por mes, pero obliga sí o sí a los docentes a concurrir a la escuela cuando estén enfermos. Si bien hay algunas excepciones, no podemos aceptar esta propuesta", dijo a LA NACION Mirta Petrocini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

En la reunión, además, el gobierno bonaerense informó que el próximo 2 de marzo pagará $4500 de reconocimiento por presentismo de 2017 (esto es por fuera de la paritaria de este año). Esta bonificación que se pagará a los maestros que no faltaron a su trabajo el año pasado había sido rechazada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Su titular, Roberto Baradel , aseguró que no bien se otorgue esa suma se presentará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar a la gobernadora por pagar un plus por fuera de las negociaciones paritarias.

Villegas disparó contra Baradel y dijo que él nunca cumple con las denuncias que hace. "Son denuncias mediáticas que quedan en la nada. El año pasado amenazó con ir a la OIT, pero la verdad es que sus presentaciones no prosperaron y finalmente nos dieron la razón a nosotros", dijo el ministro de Trabajo de Vidal.

Al igual que como ocurrió hace diez días, la reunión entre docentes y representantes de las carteras de Trabajo y de Educación fue pautada en el Ministerio de Economía.

Baradel insistió en que el gobierno de Vidal no había mejorado en nada la propuesta. "Tuvieron dos meses y medio y nos vuelven a presentar la misma oferta con la incorporación de una bonificación de 6000 pesos que está por fuera de cualquier práctica sindical", dijo.

El reconocimiento anual para 2018 de $6000 que propuso el gobierno incluye algunas modalidades de licencias que pueden ser tomadas sin afectar el presentismo.

Los maestros solicitaron información sobre el cierre de escuelas en las islas de San Fernando y en distintos distritos del interior de la provincia. Por eso hoy se volverán a reunir en comisiones técnica para tratar solo este tema. El martes próximo habrá otra reunión de comisiones por tema ausentismos y ahí se definirá la próxima convocatoria paritaria.