El campo bonaerense hará un balance sobre la gestión de Vidal para el sector

El campo bonaerense destacará aciertos de la gobernadora Vidal y los temas pendientes

23 de febrero de 2018 • 13:00

La Mesa Agropecuaria bonaerense elaborará un documento sobre la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal para el campo.

Anteayer, referentes de la agrupación se reunieron en la Sociedad Rural Argentina (SRA). Además de los anfitriones, estuvieron dirigentes de Carbap y Coninagro. No participó Federación Agraria Argentina (FAA), si bien los ruralistas quedaron en conversar con la entidad sobre la iniciativa.

Según contó a LA NACION Matías de Velazco, presidente de Carbap, la presentación del trabajo que evaluará la mitad de mandato de la gobernadora se hará en la próxima edición de Expoagro.

"Va a ser un resumen con aspectos de la gestión, lo que está bien y las cosas que están mal", indicó el dirigente. De Velazco dijo que se van a consensuar los puntos con las otras entidades.

Entre las cosas que considera positivas de la gestión de Vidal, el presidente de Carbap ponderó las obras para las rutas y las acciones en materia de seguridad.

"Lo que está mal tiene que ver con la presión impositiva, los caminos rurales y la poca valoración del sector productivo", indicó.

El año pasado, el campo se opuso a la suba del impuesto Inmobiliario Rural bonaerense. Se estableció un aumento del 50% que, no obstante, en realidad está llegando hasta un 60% anualizado.

El agro pedía una suba acorde a la inflación. En medio de la sequía, según los productores inclusive se duplica el peso del impuesto sobre los márgenes del sector. En varias oportunidades, funcionarios bonaerenses defendieron el impuesto diciendo que volvía en obras.

"No te reciben", se quejó De Velazco respecto de algunos funcionarios del gobierno provincial. El agro tiene diálogo con el ministro de Agroindustria Leonardo Sarquís, pero no le resulta sencillo acceder al ministro de Economía, Hernán Lacunza. Hace unas semanas, no obstante el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, habló con Lacunza sobre el impacto combinado de la suba del Inmobiliario Rural y la sequía. Quedaron en que los equipos técnicos analicen un documento sobre el tema.