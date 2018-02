El susto de Marina Calabró, luego de protagonizar un accidente de tránsito

La panelista relató en Intrusos el peligroso episodio que vivió el jueves por la tarde Crédito: Instagram

23 de febrero de 2018 • 00:16

El jueves por la tarde, Marina Calabró fue protagonista de un hecho que la llenó de angustia. Mientras se dirigía desde radio Mitre hacia América, fue víctima de un accidente de tránsito.

Al llegar al piso de Intrusos, la panelista contó que estaba "re asustada" por lo que acababa de pasar. "Salía del estacionamiento a una cuadra de la radio. Iba por Mansilla y antes de llegar a Ecuador, venía por la derecha con guiño. Venía un poco abierta porque tenía que esquivar la obra. Estaba parada por el tránsito y tenía que agarrar Córdoba", comenzó su relato de lo ocurrido.

La panelista recordó luego que, por estar frenada debido a la obra en construcción, no pudo doblar hacia la derecha, como quería. "Veo que hay espacio, agarro para doblar y un camión de reparto que venía por la izquierda dobla por delante mío. Me enganchó con un fierro que tienen detrás los camiones de reparto. Nunca se dio cuenta. Pasó y me arrancó el paragolpes delantero y una óptica. Él no se dio cuenta, le tuvieron que avisar unos transeúntes que pasaban", precisó.

Luego, una vez que lograron detenerlo, el conductor del camión le confirmó que no la había visto. "Te metiste debajo mío", la acusó.

"Cuando ocurrió, yo tenía la esperanza de que me viera. Yo veía la secuencia, le tocaba bocina, pero era un camión mediano tirando a grande , venía embalado, dobló desde la izquierda", recordó la panelista.

Si bien no sufrió lesiones, debió ser contenida por agentes de la Comisaría 19º. Al llegar al estudio de Intrusos todavía se la veía muy nerviosa. "Venía embalada y quedé muy asustada. Fue una desgracia con suerte pero me pegué el susto de mi vida", explicó.