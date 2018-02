Airbnb se renueva: suma hoteles y alojamientos de lujo

La compañía expande el alcance de su oferta para competir en todos los segmentos de alojamiento, incluyendo hospedajes de lujo, especiales para familias o posadas boutique Fuente: LA NACION

25 de febrero de 2018

Hace ya una década, Brian Chesky y Joe Gebbia inflaron tres colchones en su departamento de San Francisco y los ofrecieron para que los asistentes de un congreso de diseño que se celebraba en la ciudad tuvieran un lugar para dormir. Esa idea primigenia, que comenzó con un puñado de huéspedes, se convirtió en Airbnb, una empresa de alcance global que ya ha brindado soluciones de alojamiento a más de 300 millones de huéspedes y posee un catálogo de más de 4.5 millones de casas y habitaciones de todo el mundo.

Este jueves, en una conferencia celebrada con motivo de su décimo aniversario (recién en 2008 se estableció como compañía), Chesky, ahora CEO de Airbnb, reveló sus planes para los próximos 10 años y anunció una serie de innovaciones que buscan convertir al servicio en una plataforma integral de planificación de viajes, ofreciendo no solo más opciones, sino también soluciones de punta a punta para las necesidades de todos los viajeros del mundo.

Para el mandamás de la firma californiana "Airbnb aún no es para todos", por lo que el slogan "Airbnb for everyone" que se desplegó una y otra vez durante la conferencia funcionó como un anclaje que da cuenta del rumbo que ha tomado su negocio de aquí en más.

Suman hoteles, posadas y viviendas de lujo

En este sentido, una de las novedades más importantes es que hoteles boutique y posadas se sumarán a su listado de productos ofrecidos, ya que se añadirán 4 nuevas categorías de propiedades a la plataforma, que se sumarán a las 3 ya existentes (alojamiento entero, habitación privada y habitación compartida). Con Alojamientos de vacaciones, Alojamientos únicos, Hoteles Boutique y "Bed and Breakfast" la firma busca brindar mayores opciones a sus usuarios, más transparencia acerca de los alojamientos disponibles y ayuda a los anfitriones para que puedan resaltar de forma más eficiente las características diferenciales de sus propiedades. Además, se suman nuevas herramientas, llamadas Host Tools, para que los anfitriones puedan catalogar sus casas y departamentos con mayor nivel de detalle (por ejemplo, indicar el estilo arquitectónico, características de la habitación y muchas otras particularidades).

También se anunció el lanzamiento de su división de lujo, bautizada como "Beyond by Airbnb". La iniciativa, que funcionará como una submarca y es fruto de la compra de la plataforma Luxury Retreats el año pasado, ofrecerá alojamientos en viviendas de lujos y experiencias de viaje exclusivas y únicas para cada usuario. El objetivo es ingresar con fuerza en el mercado de lujo que, si bien es de nicho, le permitirá competir en un mercado en constante crecimiento.

En diálogo con LA NACION, Jordi Torres Mallol, Directo de Airbnb para América Latina, aseguró que Beyond "va a ser una submarca, como se integra al ecosistema de Airbnb a nivel de una app diferenciada, está por verse. Es un anuncio que va a llegar al mercado en abril, se está puliendo la idea, pensado en como satisfacer a los viajeros más exigentes, a un precio superior al que conocemos hasta ahora. No es un juego de volumen, no todo el mundo va a poder pagar ese tipo de viaje, es una apuesta a que todo el mundo encuentre lo que busca en Airbnb".

El super huésped

Otra novedad es la aparición de la figura de Superguest que, a la manera de los programas de membresías de las aerolíneas, ofrecerá beneficios exclusivos a los usuarios que más utilicen los servicios de Airbnb. También se anunciaron cambios en el programa Superhost, que ya cuenta con más de 400.000 anfitriones alrededor del mundo y reconoce a anfitriones con altas calificaciones y calidad de servicios certificados. La compañía sumará 14 nuevos beneficios para este programa, incluyendo mejor exposición en la plataforma, URL personalizadas y descuentos exclusivos en productos para casas inteligentes, gracias a una alianza cerrada con Nest y otras firmas dedicadas al desarrollo de Smart Home devices.

La keynote de Chesky Continuó con la presentación de Airbnb Collections, un apartado de colecciones de casas pensadas para necesidades específicas de los huéspedes. Las dos primeras serán "Family Collection", con casas listadas que incluyen características tales como libros para niños, juegos de mesa o consolas; y "Work Collection", con otras pensadas específicamente para los viajeros que deben hacerlo por cuestiones de trabajo (por ejemplo, los alojamientos deben contar con WiFi de alta velocidad, certificado por Airbnb, o políticas de cancelación flexibles, entre otras). .

Airbnb Plus, por su parte, es una nueva categoría que reconoce a aquellos anfitriones que se destacan por la calidad de sus alojamientos y su excelente hospitalidad. La flamante característica (que tendrá en Estados Unidos un costo único de 149 dólares para postularse y recibió más de 1000 solicitudes en su primera hora de disponibilidad) incluye casas y habitaciones verificadas en persona por la compañía en términos de calidad y comodidad, y se iniciará con 2000 propuestas en 13 ciudades de todo el mundo ya disponibles para ser reservadas.

El desafío de adaptarse a las regulaciones

La finalidad de Airbnb con estos anuncios es clara: el mercado de turismo online es cada vez más competitivo y expandir el core business (alquiler de cuartos y casas) es esencial debido a las trabas con las que se ha topado en todo el mundo. En grandes ciudades como Nueva York, Berlín y Londres, la firma ha tenido que enfrentar el reclamo de entes reguladores que critican a la compañía por alterar aún más los ya prohibitivos valores de alquileres. Asimismo, sumar hoteles permite acercar su producto a un gran porcentaje de usuarios que es reticente a hospedarse en casas o cuartos ajenos.

"Partimos de una visión muy pura de lo que queremos conseguir. La ambición es ser el homepage de lo que es el viaje, que realmente para inspiración, contenido, incluso procesar las experiencias del viaje puedas pensar en Airbnb como un sitio con todo lo que buscas", indicó Torres Mallol.

Buenos Aires dentro del ecosistema de Airbnb

Buenos Aires es una de las ciudades de la región más activas en cuanto al uso Airbnb, con 13.100 casas disponibles, frente a un total de 31.300 propuestas activas en todo el país. Según la compañía, los huéspedes que se hospedan en el país se quedan, en promedio, 5,2 días. Solo en 2017, llegaron al país 493.400 viajeros, mientras que 1.089.200 salieron del país.

En relación a la importancia del mercado latinoamericano dentro de la compañía estadounidense, Torres Mallol subrayó que representa un marketshare apenas por debajo del 10%, lo que, según sus palabras, se encuentra en línea con el natural marketshare de la región en la industria de viaje, como destino. "Creo que podemos crecer rápido sin saturar el mercado, porque América Latina está creciendo muy rápido. 'Airbnb for everyone' es lo que nos mueve de aquí a los próximos años".