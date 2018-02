The Walking Dead regresa con el desafío de mantener el interés sin perder su esencia

En su regreso, The Walking Dead promete sorpresas y giros inesperadoa alrededor de la lucha entre Rick y los Salvadores

Luego de siete años en los que se posicionó entre las series más vistas a nivel mundial, muchos sintieron que la trama de The Walking Dead se estancó en la octava temporada y que le faltó el ritmo con el que sedujo a millones. Por eso, cuando esta noche, a las 23.30, regrese a la pantalla de Fox Premium, lo hará con mucha más acción y la promesa de varios cambios.

Según revelaron sus productores y el elenco, en estos nuevos episodios que completan la octava temporada finalmente veremos la resolución de la guerra sin cuartel que Rick comenzó contra Los Salvadores y es posible que haya numerosas bajas.

"Vamos a ver muchos cierres de historias que se fueron presentando y que parecen distintas, pero que tendrán un punto en común. En ocasiones, de modo sorprendente", le explicó a LA NACIÓN Norman Reedus , el actor que interpreta a Daryl Dixon.

Para muchos, The Walking Dead se enfrenta al problema que han tenido otras ficciones que sobrevivieron varias temporadas en pantalla: la trama y los personajes deben avanzar y modificarse para poder seguir siendo un producto atractivo, pero no debe perder los elementos que la volvieron exitosa en un comienzo.

Se calcula que hoy la audiencia de la serie supera los 200 millones de televidentes y que es, junto con Game of Thrones, la ficción más popular a nivel global. Esto exige seguir manteniendo la atención y recibiendo nuevos seguidores que se suman gracias al consumo on demand en diferentes plataformas. Los 108 episodios se pueden ver en la app de Fox Premium y el estreno de esta noche será en simultáneo con los Estados Unidos, con una repetición los lunes, a las 22, por canal Fox.

Una de las claves del dinamismo del producto es que abundan las muertes inesperadas y hay buenas adiciones al elenco. Sin dudas la aparición del personaje de Negan en el cierre de la sexta temporada trajo una aire fresco a la ficción, con nuevos conflictos y enfrentamientos. El carisma del actor Jeffrey Dean Morgan calzó perfecto con el rol y sumó a "Lucille", un bate de béisbol envuelto en alambre de púas con el que asesinó a Abraham y Glenn en una de las escenas más memorables de la serie.

Pero así como el sangriento bate de Negan tiene su nombre, el actor Reedus confesó que la ballesta de Daryl también fue bautizada aunque sólo en el set y que no sabe si el nombre llegará alguna vez a ser pronunciado en pantalla. "No debería contar esto, pero secretamente llamo a mi ballesta Mary Anne, porque es el nombre de mi madre", contó el actor, cuyo personaje no aparece en el cómic que dio origen a la serie pero que se ha convertido en uno de los más populares de la serie y que desde la primera temporada usa esa arma.

The Walking Dead nació en 2003 como una novela gráfica firmada por Robert Kirkman y pocos imaginaron el impacto que tendría su versión televisiva. El autor es uno de los productores del envío y confesó que tiene muy en claro hacia dónde va la historia y cómo terminará y que incluso sabe de antemano qué personajes morirán a lo largo de la trama y no le teme a la furia de los fans, que suelen inundar las redes sociales y los foros con cada deceso sorpresivo.

Sin embargo, entre las numerosas muertes a lo largo de las ocho temporadas, sólo lamenta una: la del pacifista Tyreese, que en la serie fue interpretado por el actor Chad Coleman. "Extraño su personaje en los cómics y cuando tuve que escribir sus líneas en la serie me di cuenta que era un tipo amable y gentil", aseguró.

En el episodio de esta noche se sabrá qué sucedió con Carl Grimes, el hijo de Rick, que fue herido mortalmente en el último episodio. Además, la actriz Lauren Cohan -quien interpreta a Maggie desde hace más de seis años y que hace algunos meses reclamó ganar lo mismo que sus compañeros hombres- confirmó que será protagonista de otra serie, lo que podría ser el indicio de que sus días entre zombies estén contados.