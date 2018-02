Dujovne se cruzó con un economista en Madrid por los datos de la pobreza y defendió al Indec

Fuente: Archivo

Silvia Pisani SEGUIR 23 de febrero de 2018 • 12:48

MADRID.- "Usted está mintiendo y lo sabe". El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , pasó hoy un mal momento en plena exposición pública en esta ciudad cuando fue cruzado por un economista que asistía al panel y que puso en duda las cifras oficiales de reducción de pobreza.

El cruce implicó un cambio de clima respecto de las ponderaciones que, previamente, le había dirigido el ministro de Hacienda español. Cristóbal Montoro "celebró" el curso del gobierno de Mauricio Macri , si bien deslizó la importancia de que la "necesaria" corrección de la economía no afecte el crecimiento.

El segundo plenario público de Dujovne le dio ocasión para relativizar la protesta que el miércoles pasado lideró el camionero Hugo Moyano.

"¿No creen que el rechazo sindical a sus medidas terminará por interferir en la reforma que pretende?, se le preguntó.

Dujovne arrancó con la idea de que la protesta del miércoles pasado "no es representativa" de la "buena relación" que, a su juicio, el gobierno de Macri tiene con el sindicalismo. "Si por algo se caracteriza este gobierno es por el excelente diálogo con todos los sectores, incluido el sindicalismo", sostuvo.

Dujovne, en Madrid: "Tenemos un plan para crecer durante décadas" 3:20

Video

Para el funcionario se debe diferenciar entre los sectores sindicales y de la oposición que son "responsables y los que no lo son". "Con los primeros siempre hemos podido llegar a acuerdos y la prueba está en que hemos logrado sacar adelante leyes de reforma en el Congreso pese a carecer de mayoría propia", señaló.

Un momento incómodo

Fueron una decena de preguntas que hicieron los asistentes sobre la economía nacional. Pero el punto más tenso de la mañana llegó cuando un profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense puso en duda las cifras que expuso el ministro sobre reducción de pobreza.

"Usted está mintiendo y lo sabe", disparó Jorge Fonseca, quien se presentó como catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, de esta ciudad.

El académico, que es argentino y vive en esta ciudad, apeló a estadísticas de la Universidad Católica Argentina (UCA) para cruzar al ministro en su afirmación de que la pobreza estaba en retroceso.

El cruce subió de tono. "Lo que pasa es que usted se está basando en las cifras del Instituto Oficial de Estadísticas y Censos (Indec), cuando era manipulado durante el gobierno de Cristina Kirchner", dijo el ministro.

El moderador, José Antonio Vera, de la agencia española de noticias EFE, se vio obligado a cortarlo. "Ya ha tenido su turno, deje hablar a otros", espetó. Dujovne no dijo nada más al respecto. Fonseca declaró luego que hacía esas objeciones "por aprecio al rigor" y no por una posición política.

Al arrancar su exposición Dujovne había señalado que los efectos del plan económico ya empiezan a notarse. "La pobreza ha bajado del 32% a niveles cercanos del 28%", indicó.

En el turno de preguntas, su interlocutor lo cruzó al afirmar que "antes era del 28% y ahora es el del 31%". "Lo que pasa es que antes los datos de la UCA valían para el ministro. Ahora, no", protestó, al asegurar que esa era su fuente de información.

Poco después, en diálogo con periodistas argentinos, Dujovne no quiso entrar en la discusión pero sí reconoció que el momento le había disgustado. "No me molesta argumentar y contrastar datos, pero no me gustan los malos modos", dijo.

El ministro termina hoy una gira de 48 horas por esta ciudad en la que mantuvo contacto con empresarios, analistas e inversores, a quienes llamó a "acompañar" a la Argentina en la "titánica tarea" de recuperar la normalidad.

Tiene previsto regresar esta noche a Buenos Aires. "Dígale al presidente Macri que lo felicitamos", sostuvo su par español, Cristóbal Montoro.