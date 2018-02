Eliminatorias de básquetbol, rumbo a China 2019: Uruguay se blinda y elude a la Argentina

Mathías Calfani junto a Bruno Fitipaldo Crédito: Ligateunafoto

Diego Morini SEGUIR 23 de febrero de 2018 • 14:57

OLAVARRIA.- No parece haber un seleccionado de Uruguay por aquí. No se lo ve por las calles, no se entretienen en el lobby del hotel Santa Rosa donde se alojan. Parece haber un plan específico de blindarse para el juego de esta noche. Si hasta se escuchó decir a gente que comparte el lugar con el seleccionado charrúa que evitan cruzarse con la Argentina en los espacios comunes que tiene el hotel. ¿Viejos problemas? Nada de eso, sería simplemente un acuerdo entre todo el grupo para mantenerse enfocados para el juego de esta noche, las 21, ya que es un partido muy importante para la clasificación a la siguiente etapa de las eliminatorias para la Copa del Mundo de China 2019 .

En la práctica de esta mañana pareció más relajado el plantel de Uruguay, incluso, en el cambio de turno con la Argentina, se los vio cruzar unas palabras a Esteban Batista y Leonardo Mainoldi. Pero lo cierto, es que en el primer día de Uruguay aquí, se vieron algunas situaciones que llamaron la atención: cuando llegaron ayer al estadio y advirtieron que había gente que se había quedado tras el entrenamiento de la Argentina, uno de los colaboradores del plantel charrúa avisó de la presencia de público y se lo escuchó a Santiago Vidal pedir que se retire a todos del estadio.

Uruguay listo para enfrentar a la Argentina Crédito: FUBB

Quizá el traslado hasta esta ciudad haya puesto de mal humor al equipo charrúa, ya que salió desde Montevideo el jueves a las 10 de la mañana, en Ferry hasta Buenos Aires, y de allí se subieron a un ómnibus que tardó 8 horas para llegar hasta esta ciudad. Los que recibieron al plantel de Signorelli aseguran que todos traían caras bastante largas. De todas maneras dejaron algunas ideas de qué representa este partido: "Debemos ser inteligentes para atacar sus debilidades y hacernos fuertes en la defensa, ya que es fundamental para ganar este tipo de partidos y en instancias como éstas", dijo Vidal.

La importancia del compromiso de esta noche y que pone celosa a la selección de Uruguay se traduce también en algunas palabras del entrenador Marcelo Signorelli: "Es un partido que ha marcado la historia del básquetbol sudamericano, es un clásico. La motivación nuestra es ganar y tenemos herramientas como para hacerlo. Hay trabajo, ganas y jugadores en buen nivel. Respetamos mucho a Argentina porque es un rival de primer nivel, pero no hay que tenerle miedo".

El plantel uruguayo sabe de las exigencias deportivas de esta segunda ventana, pero también de las dificultades logísticas que representa, porque tras el juego de esta noche viajará en ómnibus hasta Ezeiza para tomar un vuelo a Panamá donde jugará, el lunes próximo, su segundo partido de esta fecha de eliminatorias.