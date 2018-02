Claire Foy se separó de su marido, tras cuatro años de matrimonio

La actriz de The Crown anunció su ruptura del también actor con quien estaba en pareja desde 2011 Fuente: Archivo

23 de febrero de 2018 • 15:32

Claire Foy , la actriz que interpreta a la reina Isabel II en The Crown, papel que le valió un Globo de Oro, se separó del también actor Stephen Campbell Moore, cuatro años después de su casamiento.

"Podemos confirmar que estamos separados desde hace algún tiempo. Lo hicimos, pero seguiremos siendo grandes amigos con el mayor respeto el uno por el otro. Pedimos que respeten nuestra privacidad", dijeron en un comunicado publicado en Us Weekly.

Foy, de 33, y Moore, de 40, se conocieron en el set de Season of the Witch en 2011, se casaron en 2014 y tuvieron una hija, llamada Ivy Rose, que ya tiene casi 3 años. La noticia sorprendió porque parecían una pareja muy consolidada, que supo atravesar momentos muy difíciles como las operaciones que enfrentó él a raíz de un tumor cerebral. La primera que se realizó fue en 2012 y, en 2016, debió pasar nuevamente por el quirófano. "Te das cuenta de que no sos la persona más importante en ese momento. Toda la gente que querés está mucho peor. Mi hija no supo qué estaba pasando, pero mi familia sí y pude ver lo mal que estaban", reveló Foy en una entrevista días atrás.