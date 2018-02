Más escuchas de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli: "De la oposición, la más inteligente es Carrió"

Se difundieron fragmentos de conversaciones entre la expresidenta y el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia Fuente: Archivo

23 de febrero de 2018 • 14:08

"[Margarita] Stolbizer es una hija de puta, pero el que la mandaba a hacer todo eso era [Sergio] Massa", "de la oposición, la más inteligente que hay es «la gorda' Carrió», "te va a decir que no el boludo ese [Jorge Taiana]". La expresidenta Cristina Kirchner , actual senadora nacional (Buenos Aires-Unidad Ciudadana), se refirió así a dirigentes opositores y del kirchnerismo en conversaciones con Oscar Parrilli , extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y exsecretario general de la Presidencia.

Las palabras de la expresidenta se desprenden de escuchas de conversaciones telefónicas ordenadas por el juez Ariel Lijo en el marco de una causa contra Parrilli por supuesto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi y que fueron difundidas hoy por el programa Libre, que conduce Luis Majul en Radio Berlín.

La exmandataria y Parrilli hablan de Margarita Stolbizer , diputada con mandato cumplido y excandidata a senadora junto a Sergio Massa. "Es una hija de puta", aseguran. También se refieren a Elisa Carrió como la persona más "lúcida" de la oposición.

Cristina Kirchner: Y Stolbizer no desmintió nada del Banco Hipotecario.

Oscar Parrilli: No, no, por eso, se calló la boca. Yo la estoy esperando.

CK: Hay que insistirle, hay que averiguar toda la historia del Banco Hipotecario.

OP: Ya lo encargué eso. Ya lo encargué, pero yo estoy esperando que pase un tiempito. Voy a ver si efectivamente o no presentó la denuncia y voy a hablar con [Gregorio] Dalbón para, como Instituto Patria, le hagamos un daños y perjuicios.

CK: Claro.

OP: Por difamación. Meterle una cosa.

CK: Es una hija de puta, es una hija de puta.

OP: Sí, sí, para que sienta.

CK: Es una hija de puta, pero el que la mandaba a hacer todo eso era [Sergio] Massa.

OP: Sí. Bueno, lo otro que me contaron es la pelea que tiene con la Carrió. En la Cámara [de Diputados] ni se miran.

CK: Y, pero.. Mirá, vos sabes que yo a la Carrió no la puedo ver ni en cajita pintada, pero la verdad que esta gorda, al lado de la Carrió...

OP: No, nada que ver.

CK: No tiene ni para empezar.

OP: Ni para empezar.

CK: Ni para empezar, ni para empezar, por favor. Primero, es una ordinaria mal, muy ordinaria.

OP: Sí.

CK: Muy desagradable. Y la cabeza, no vas a comparar la cabeza de una con la otra.

OP: De una con la otra.

CK: No, la gorda Carrió es, escúchame, no...

OP: No, pero viste en las comisiones, cuando hablan en las comisiones.

CK: De la oposición, de la oposición, la más inteligente que hay es 'la gorda' Carrió.

OP: Es 'la gorda' Carrió.

CK: Pero olvídate. Te lo incluyo a Massa y a todo el mundo ahí adentro.

OP: Sí, sí.

CK: Es lo más lúcido que tiene la oposición.

OP: Sí, sí.

CK: Lejos, lejos.

OP: Bueno, dice que en el coso, la gasta. Y la hace callar la boca. Y le tiran cosas de historias de ella, ¿viste? Entonces, le cierra la boca.

CK: Si la gorda, esta gorda no puede explicar cómo vive. Ninguna de las dos puede explicar cómo viven.

OP: Sí, sí.

CK: Nadie. Muy poca gente puede explicar cómo vive.

OP: Exactamente.

CK: Y los que podemos explicar cómo vivimos somos los que más atacados somos.

OP: Sí, sí.

CK: Ojo, ojo. Yo puedo explicar cómo vivo y de qué vivo. Además con el nivel de vida que yo tengo, mi nivel de vida. Porque a ver: yo no ando paseando por el mundo, ni mis hijos tampoco, no, no, no.

Cristina Kirchner y Parrilli conversan sobre un homenaje al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Cuando discuten sobre quién puede ser orador en el acto, Parrilli desliza el nombre del excanciller Jorge Taiana. Cristina lo descarta: "Te va a decir que no el boludo ese". Elogia a Agustín Rossi.

CK: Hola, ¿Oscar?

OP: Sí, Cristina.

CK: Escuchame, ¿hablaste ya con la gente de la embajada [de Venezuela]?

OP: Sí, hablé con el embajador y ya quedamos mañana juntarnos, chocho. Yo además le dije que yo había hablado con vos y que vos dijiste que levantemos todo y que hagamos el homenaje a Hugo [Chávez].

CK: Sí. Ahora lo van a hacer por Telesur, van a mandar las cámaras de Telesur, seguramente.

OP: Y sí, sí, seguro. Ahí va a estar Stella Calloni, el embajador y alguien nuestro. No sé... Yo estaba pensando a ver quién te parece que pongamos nuestro ahí, que nos sirva.

CK: Eh, a ver...

OP: Estaba pensando algún pibe, algún joven. Yo los presento, pero después me quedo, los presento y dejamos el panel ahí.

CK: Ah, ¿van a hacer un panel?

OP: Claro, hacemos un panel de tres y un moderador. Entonces yo voy primero, los presento. Después me siento abajo. Hablan, el panel y un moderador, ese es el esquema que siempre armamos. Va a haber un video de Hugo y querían hacer una actividad musical. Voy a ver qué es lo que tienen.

CK: El que puede hablar, a ver, dejame pensar un poquito. Eh, puede ser.. ¿Y por qué tiene que ser uno nuestro? ¿Un embajador?

OP: el que nosotros elijamos, en nombre del Instituto Patria , o no necesariamente, alguien que a nosotros nos sirva.

CK: ¿Filmus? ¿Filmus?

OP: Filmus puede ser, sí. Otra jugada que podemos hacer, si querés, jugar un poco más, lo llamo a Taiana, si te parece. Para comprometerlo a que venga a poner la trucha.

CK: Te va a decir que no el boludo ese.

OP: Bueno, viste.

CK: No, no no no, ese es un pelotudo, olvidate. No.

OP: ¿Quién otro teníamos nosotros de Cancillería ahí?

CK: Y, de Cancillería... Sino puede ser [Agustín] Rossi, 'el chivo' Rossi.

OP: Al «chivo», y bueno, y le damos... Porque va a tener visibilidad el que hable, obviamente.

CK: «El chivo» habla muy bien.

OP: Sí.

CK: Si al 'chivo', al «chivo».

OP: Bueno lo llamo al «chivo» y le digo al «chivo».

La expresidenta y el extitular de la AFI hablan de la Justicia y opinan que el senador Miguel Ángel Pichetto "le entregó la justicia a Macri (...) a cambio de la impunidad de él y de su hijo".

CK: Ayer decía la Romina Manguel, que es Stiuso puro...

OP: Puro, exactamente.

CK: Que ya tenían los nueve votos para destituirlo a [Carlos] Rozanski, el de.... ¿Rozanski es el de La Plata?

OP: La Plata, sí.

CK: Uno que es pelirrojo, creo, el juez; a [Eduardo] Freiler y a [Daniel] Rafecas.

OP: Qué hijos de puta.

CK: Sí.

OP: Ahora, eso, hay complicidad de los nuestros.

CK: Y uno que arregló con estos me parece que es Rafecas. Porque desestimó enseguida la denuncia contra Marcos Peña y el fiscal [Federico] Delgado apeló.

OP: Ahora, ahí hay entrega de los nuestros, Cristina, ahí en el consejo de la Magistratura. [Miguel Ángel] Pichetto no es ajeno a eso, estoy convencido.

CK: Olvidate.

OP: Pichetto le entregó la justicia a Macri para que nos haga mierda a vos y a todos nosotros.

CK: Sí, claro.

OP: A cambio de la impunidad de él.

CK: Sí, de él y de su hijo.