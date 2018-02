Tiroteo en Estados Unidos: renunció el policía que estaba de guardia en la escuela

Scott Israel, alguacil del condado de Broward Fuente: Reuters

23 de febrero de 2018 • 13:06

Los coletazos por el tiroteo que dejó 17 muertos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, no se detienen. Tras la idea de Donald Trump de armar y entrenar a los maestros dentro de las escuelas, el accionar policial durante la masacre quedó en el ojo de la tormenta. El agente armado que estaba asignado a la escuela ese día, Scot Peterson, renunció al departamento policial de la ciudad.

Así lo confirmó el alguacil del condado de Broward, Scott Israel, quien previamente había suspendido al agente. Por el momento no se informó si Peterson enfrentaría cargos criminales. Israel había suspendido a Peterson luego de ver un video que mostraba las acciones del policía durante el incidente."Lo que vi fue un agente que llegó al lado oeste del Edificio 12, tomó una posición y nunca entró", explicó Israel.

Israel dijo que no difundiría el video que muestra las acciones de Peterson en este momento y que podría no hacerlo, "dependiendo de la acusación y el caso criminal". Israel dijo estar "devastado, con el estómago revuelto. No hay palabras. O sea, estas familias perdieron a sus hijos". Y agregó: "He ido a los funerales... He acudido a las vigilias. Simplemente... no hay palabras".

El ataque en el colegio secundario dejó 17 muertos Fuente: AFP

"Estoy decepcionado y me encuentro realmente mal. No hay palabras", dijo el jefe de Policía, al describir la actuación de su compañero uniformado y armado. "Tendría que haber entrado y enfrentarse al asesino. Matar al asesino", sentenció.

El agresor, Nikolas Cruz de 19 años, está encarcelado por 17 cargos de homicidio y ha reconocido que él efectuó el ataque. Era propietario de varias armas. Los abogados defensores, los registros estatales y personas que lo conocen indican que desde hace años había mostrado problemas de comportamiento.

