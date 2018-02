Rodolfo D'Onofrio rompió el silencio: "Es un absurdo y un disparate que el presidente de la Nación tenga que ver con la decisión de un árbitro"

La palabra de D''Onofrio junto a Brito Fuente: Télam

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR 23 de febrero de 2018 • 12:50

Tras una semana de hermetismo absoluto, Rodolfo D'Onofrio rompió el silencio e intentó aclarar la versión de River sobre la reciente polémica por los arbitrajes, a días de la Supercopa Argentina frente a Boca . En una conferencia de prensa programada que duró 19 minutos, y junto al vicepresidente primero Jorge Brito, el presidente del club de Núñez destacó que es "un absurdo y un disparate" creer que Mauricio Macri , presidente de la Nación, pueda estar vinculado a una decisión del ambiente del fútbol.

Sin recibir una pregunta previa, D'Onofrio se anticipó y dejó en clara su postura acerca de los cánticos contra Macri que se escucharon en el Monumental el último domingo, en el empate 2-2 con Godoy Cruz y tras el mal arbitraje de Jorge Baliño. "Hay un absurdo, un disparate creer que el Presidente de la Nación está implicado en el fútbol. Tiene problemas más importantes que un partido. Podrá tener pasión, pero no tiene nada que ver. Y este absurdo hay que terminarlo, porque creo que los argentinos necesitamos estar más unidos que nunca. El fútbol debe unir. Es un disparate pensar que el presidente tiene que ver con la decisión de un árbitro o cualquier otra del estilo", señaló el dirigente de 70 años, en una conferencia en la que sólo aceptó seis consultas de los periodistas.

"Es un disparate implicar al Presidente de la Nación, no tiene nada que ver con el fútbol", dijo D'O 4:56

Video

Luego de confirmarse que el viernes 2 de marzo habrá una reunión entre D'Onofrio, Daniel Angelici , Claudio Tapia y Horacio Elizondo de cara a la Supercopa Argentina que se disputará el 14 de marzo, el presidente millonario explicó: "Queremos que el 14 sea una fiesta, como en la Champions. No hay pelea o guerra, hay pasión en el fútbol. Nos hemos juntado con Ignacio Galarza (CEO de Torneos) para que el lunes previo haya un partido con los equipos seniors de Boca y River, y el martes una comida con los dirigentes de ambos clubes y de AFA. Es un partido, pero hay que disfrutarlo y vivirlo con pasión. Es solo un juego y nada más. Uno va a ganar y festejará, el otro estará triste. Pero no se acaba ni el mundo ni las campañas de los clubes".

Acerca de los temas que se tratarán en la reunión, D'Onofrio destacó que el encuentro será para "conversar y organizar de la mejor manera cómo se va a programar la parte deportiva y la organización arbitral" y señaló que también será importante "sacar toda esta locura y bajarle a la gente el mensaje de que el River-Boca es fascinante, pero es solo un juego". Además, descartó una posible suspensión e hizo hincapié en "la cordialidad que se debe tener ya que es un espectáculo que se verá en el mundo y es importante que sepan que podemos convivir".

Pese a que no dio declaraciones durante la semana, el presidente de River se había expresado el lunes a través de Twitter, luego de presenciar el entrenamiento del equipo en Ezeiza. "En estos momentos es cuando todo River tiene que estar más unido que nunca. Nos podrán golpear, quebrar jamás!!! Abrazo a todos", fueron las palabras que utilizó en la red social y que generaron un importante revuelo.

Al respecto, explicó: "El lunes fui al entrenamiento, algo que no hago habitualmente, y me reuní con Marcelo, Enzo y los jugadores. Me llevé la sensación de que más que nunca River tenía que estar unido, y eso fue lo que puse en la primera parte del tuit. Escribí lo que sentía. Y después sentí que los jugadores veían lo mismo que los hinchas y los dirigentes, que el domingo nos habían pegado y nos había dolido. Pero todos lo tomaron para doblegar todo y conseguir los objetivos planteados. Nos pegaron el domingo, pero jamás nos van a quebrar porque no nos vamos a caer por esto".

Por último, D'Onofrio se tomó unos minutos para destacar que, desde que asumió como presidente de River en 2013, la Comisión Directiva "jamás eligió o pidió un árbitro y nunca opinó si fue bueno o malo el arbitraje en algún partido" y luego destacó el llamado de Horacio Elizondo, responsable de la Dirección Nacional de Arbitraje: "Elizondo me llamó el lunes para pedirme disculpas por lo que ocurrió. Hubo un penal, un offisde que no se cobró y la jugada insólita de Maidana. Dejo sentado esto, porque debo reconocerlo a Elizondo por lo caballero y la actitud de haber llamado para pedir disculpas. Cuando dije que nos habían golpeado, me refería a todo lo ocurrido el domingo, nos fuimos todos los hinchas con bastante bronca".

Lo futbolístico, un tema en el que D'Onofrio no profundiza

El mal presente de River en la Superliga es un tema que preocupa dentro de los pasillos más íntimos del Monumental. Ubicado en el puesto 19, está a 21 puntos del líder Boca y se ubica a ocho unidades de Estudiantes, último clasificado al día de hoy para la Copa Libertadores 2019. A 24 horas del duelo ante Vélez, D'Onofrio dejó su opinión sobre la actualidad del equipo, aunque aclaró que es un tema en el que no profundiza.

"No tengo mucho que agregar a lo que dice Marcelo (Gallardo). Él dice que las performances individuales no han sido las adecuadas, que hay muchos jugadores nuevos que se están integrando. pero el tiempo me ha demostrado que a medida que vayan pasando los partidos se van a ir acoplando mejor. El equipo muestra que se está recuperando y tengo la fe total que vamos a lograr los objetivos", destacó el presidente de River.

"Al plantel lo vi bien. Los jugadores estaban sorprendidos por lo del domingo, pero hicieron la catarsis que hacemos todos y en ese análisis me dieron toda la sensación de que fue un golpe, pero que van a ir a ganar los próximos partidos y tienen el espíritu para doblegar todo esto", concluyó.