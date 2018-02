Mirtha Legrand se sumó al debate y se manifestó en contra de la legalización del aborto

En el día de su cumpleaños 91, la diva opinó sobre el inminente tratamiento de la ley en el Congreso Fuente: Archivo

23 de febrero de 2018 • 16:43

Con altibajos, el debate alrededor de la legalización del aborto se viene dando desde hace largos años en nuestro país. Sin embargo, a partir de que el presidente Mauricio Macri le diera libertad de acción a los jefes parlamentarios de Cambiemos para tratar el tema, la posibilidad de que el Congreso debata y apruebe la ley se ha hecho mucho más concreta.

En el día en que celebra su cumpleaños número 91, Mirtha Legrand fue consultada sobre el "tema del día" y ella, fiel a su estilo, no esquivó la pregunta. "Son vidas humanas que desaparecen, que se van. Soy católica y estoy en contra del aborto", expresó la diva esta mañana, en diálogo con el programa radial Feinmann910.

Además, la conductora apuntó que "hay muchas maneras de no llegar a un aborto", en referencia a los métodos anticonceptivos disponibles para evitar embarazos no deseados. "No me critiquen por esto que digo, es necesario que respeten las posturas de cada uno. Yo también respeto a quienes promueven el aborto legal. (...) Lo manifiesto privadamente porque después te vienen encima, te empiezan a criticar", agregó.

La polémica sobre la despenalización del aborto 3:27

Video

Aún así, Mirtha se mostró convencida de que la ley será aprobada porque hay un alto nivel de "aceptación" en la sociedad en relación al tema. "La gente se va a reunir, y las multitudes siempre generan una cosa de aprobación", dijo la diva de los almuerzos en relación a la Marcha de las Mujeres, que se realizará el próximo 8 de marzo. "Además, la mayoría de los legisladores están a favor del aborto. Cristina Kirchner está a favor", señaló.

El proyecto que se eleva al Congreso cada dos años es elaborado por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y será presentado nuevamente el 6 marzo. Un sector dentro de Diputados pretende incluso llamar a una sesión especial el mismo 8 para tratar la iniciativa, que propone legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo.

El Aborto Se Instala En La Agenda Legislativa 5:44

Video