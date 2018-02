Vance Joy, el artista que quiere sacarle la corona del pop a Ed Sheeran

Vance Joy, el músico australiano conocido mundialmente por el hit "Riptide", regresa a la Argentina tras su éxito en el Lollapalooza 2017

23 de febrero de 2018 • 16:34

Con el single "Riptide" el australiano Vance Joy se presentó en sociedad y se transformó en poco tiempo en una ascendente figura del pop. Tanto que hasta Taylor Swit, otra ídola teen del género, lo nominó entre sus favoritos. El tema en cuestión tenía un gancho convincente. James Gabriel Keogh, nacido en Melbourne en 1987, había encontrado la fórmula para combinar el alegre sonido del ukelele con una melodía ágil y una voz de tenor fresca, capaz de seducir al planeta. Con esas simples herramientas, el australiano parece decidido a arrebatarle su reinado pop al cantautor británico Ed Sheeran.

Vance Joy - "Riptide" (Video oficial) 3:24

Video

En medio de esa ascendente carrera, tras la salida de su segundo álbum Nation of Two, el músico vuelve a la Argentina para presentarse el 10 de octubre en el Teatro Vorterix. La primera oportunidad fue durante la edición 2017 del Lollapalooza. Su segundo disco, que recibió criticas de los medios especializados, no hace más que confirmar su favoritismo en las redes sociales y entre el público más joven. El lanzamiento del corte "Saturday Sun", el single adelanto, tuvo un millón de reproducciones en la primer semana de febrero y se ubicó en los primeros puestos de las plataformas musicales de streaming.

El disco Nation of Two, que da título a su gira mundial, es el sucesor de Dream Your Life Away, que lo hizo conocido en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Con sus luminosas canciones pop el artista indie folk va en camino de conquistar el mundo, tras experiencias multitudinarias en festivales como el Coachella. En la Argentina el lanzamiento de su nuevo disco, editado por Warner Music Argentina, coincide hoy con el comienzo de la preventa de entradas para su concierto, a través de All Access.