Nicolás Dujovne: "Cuesta mucho bajar la inflación porque no estamos apelando a atajos"

23 de febrero de 2018

MADRID.- "La historia de un país no puede cambiarse. Hay mucha confianza en el gobierno de Mauricio Macri pero también muchas dudas sobre la Argentina. Y es comprensible".

De ese modo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , explicó los reparos de hombres de negocios y empresarios españoles a los que convocó insistentemente a invertir en el proceso de transformación del país.

Inflación, endeudamiento, hostilidad social, retroceso en la popularidad presidencial, fueron dudas recurrentes en los encuentros que mantuvo con inversores en esta ciudad, en contraste con la sintonía y respaldo del gobierno de Mariano Rajoy.

En diálogo con periodistas argentinos, entre ellos LA NACION, Dujovne aseguró que "nadie, en el gobierno, duda de que vamos por el buen camino", que no hay correcciones de curso ni que las variaciones en la popularidad del presidente o la conflictividad sindical puedan afectar las reformas pendientes.

- Usted admitió dudas entre inversores españoles. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que está faltando para convencerlos?

-No podemos cambiar la historia. Venimos de doce años de ruptura de contratos, de mentiras. Venimos no de un default en el año 2001 sino en el 2014. No podemos borrar el pasado y barajar y dar de nuevo, como si nada. Por más que seamos un gobierno distinto, la Argentina es una sola. Es lógico que, a pesar de que haya mucha confianza en el gobierno de Macri, existan todavía dudas sobre la Argentina. Necesitamos consolidar este proceso y seguir trabajando en las dudas que puedan existir. Pero será un proceso que llevará tiempo.

- Hay amenaza de huelga general para el mes que viene. ¿Cree que podrán desactivarla?

-Creo que sí. Pero más allá ese tipo de episodios, lo importante es salir de la lógica amigo- enemigo. Este gobierno nunca cierra el diálogo.

- Hay un clima creciente de conflictividad gremial. Bancarios , docentes. ¿Cómo impacta eso dentro del programa de reformas?

-Algunas situaciones serán más difíciles que otras. Algunos sectores lograrán una paritaria. Otros otra. Lo importante es que el diálogo fluya.

-¿Cómo garantizar que esa presión no ralentice las reformas que tienen en agenda o las condicionen?

- Nosotros nos sentimos respaldados. El cambio que proponemos es un cambio que quiere la sociedad. Con el programa de reforma que estamos llevando adelante, la imagen positiva del presidente Macri supera el 50%. Nadie en América latina tiene ese nivel.

-¿Cómo afecta de reciente caída de diez puntos en las encuestas?

-No hubo una caída en la imagen del presidente. Lo que hubo fue un descenso desde los niveles estratosféricos a los que había llegado después de las elecciones legislativas de octubre pasado. Creo que tuvo que ver con las mentiras que la oposición dijo sobre la reforma previsional. De todos modos, eso se ha recuperado. La gobernabilidad se mantiene y nos sentimos acompañados.

-¿Por qué no pueden bajar la inflación? ¿Por qué cuesta tanto?

-La inflación está bajando y seguirá bajando. Nadie en el gobierno lo duda. Cuesta mucho más porque, a diferencia de otras ocasiones en el pasado, no estamos apelando a atajos. No estamos congelando precios, ni tarifas ni fijando el tipo de cambio. Es un camino más difícil pero de mejores resultados. Somos optimistas.

-Sin embargo, modificaron la meta en diciembre pasado.

-Tardaremos un año más en llegar, pero nadie duda de que el resultado será exitoso. Ratificamos el 15 por ciento para este año, el 10 para el próximo y el 5 para el 2020. No retrocedemos un centímetro y seremos exitosos.

-¿Qué garantía puede dar?

-Nuestro trabajo y nuestro convencimiento de que estamos haciendo lo correcto.

-Llama a confiar en la Argentina e invertir. Pero, en lo personal, ¿qué reacción le produce saber que funcionarios del gobierno, tienen por ejemplo, dinero oculto en el exterior?

-Son casos que no deberían ocurrir, pero que son aislados. Este gobierno ha elevado como ningún otro la vara en materia de información y ética pública. Con niveles muy superiores a los que teníamos en el pasado.

-¿Qué se lleva de su gira por España?

- Veo mucha ilusión y mucho entusiasmo en que el proceso de cambio se consolide. Ahora esperamos al presidente Rajoy en abril próximo en nuestro país. La relación bilateral pasa por un momento óptimo y no hay temas conflictivos. Al contrario, sentimos el apoyo de España en todo este proceso.