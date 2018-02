Juan Darthés, sobre la acusación de Anita Coacci: "Es absurdo, es un invento"

El protagonista de Simona desestimó la nueva denuncia por acoso que recibió esta semana Fuente: Archivo

23 de febrero de 2018 • 17:33

A través de una carta publicada en Facebook, la actriz y cantante Anita Coacci dio a conocer una situación de acoso que sufrió por parte de Juan Darthés , durante las grabaciones de la tira Gasoleros, en 1999.

"En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD (...) y el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá cómo me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar", relataba el texto. "En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco".

Horas más tarde, Coacci contó que Facebook había dado de baja su publicación sin ninguna explicación, mientras las opiniones en las redes sociales se dividían entre quienes apoyaban su denuncia y los que la acusaban de "oportunista".

Pese a que Darthés prefirió guardar silencio en un primer momento, luego hizo un escueto descargo a través de un mensaje de texto enviado a la producción de Todas las tardes, el programa que conduce Maju Lozano en El Nueve. "Es falso. Es absurdo. Es un invento. Desconozco absolutamente lo que dice esta mujer", dijo el protagonista de la tira Simona.

Coacci, en tanto, ratificó sus dichos este mediodía, en Intrusos. Según contó, ella hizo una participación en 10 episodios, y se le asignó el mismo camarín que compartían Darthés y Héctor Bidonde. Luego de la violenta situación que le tocó vivir con el galán, decidió pasar el menor tiempo posible en esa habitación, a la que solo acudía para cambiarse. Pero la persecución seguía su curso dentro del estudio. "Me agarraba en los pasillos, me decía que quería verme, que fuéramos a un hotel. Y yo le decía que no", apuntó la actriz, que en ese momento tenía 20 años.

"No me acuerdo si todavía estábamos grabando o si ya habíamos terminado, pero fue unos días después de lo que pasó en el camarín. Era la presentación del disco de Cecilia Milone y yo fui con mi mamá. Cuando terminó, estábamos saludando a gente que conocíamos y Juan, que estaba con su mujer, iba atrás mío agarrándome de la mano, tironéandome y diciendo 'No me pasaste tu teléfono, ¿por qué no me hablás?'", contó. Según ella, la esposa del actor no llegó a darse cuenta de la situación porque el lugar estaba repleto de gente.