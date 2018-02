Enzo Pérez sabe que si no levanta en River se queda sin Mundial

Fuente: AFP

Gustavo Yarroch SEGUIR 23 de febrero de 2018 • 17:53

La noche del 10 de octubre pasado, en el vestuario del estadio Atahualpa de Quito, Jorge Sampaoli abrazó a Enzo Pérez . Fue un abrazo sentido, atravesado por la emoción y el alivio de ambos luego de la angustiosa clasificación de Argentina al Mundial de Rusia t ras superar 3 a 1 a Ecuador con un hat trick de Lionel Messi . Pérez jugó un gran partido en la altura, con un nivel incluso superior al que esperaba el cuerpo técnico de la selección . En ese momento, el entrenador y el futbolista tuvieron la sorda sensación de que el vínculo entre ellos se extendería, cuanto menos, hasta la finalización del próximo Mundial. Sampaoli daba por descontado que lo iba a llevar y el mediocampista de River se veía en Rusia. Hoy, en cambio, los dos están algo preocupados y aquello que parecía una fija ya no lo es tanto: Pérez arrancó el año lejos del nivel futbolístico que espera Sampaoli y también del que pretende Marcelo Gallardo en River.

En la cancha de Vélez, y después de cumplir ante Godoy Cruz una fecha de suspensión por haber llegado al límite de amarillas, Pérez tendrá la chance de empezar a parecerse al que tan conforme dejó a Sampaoli en aquella noche ecuatoriana, y también al que espera Gallardo para que River comience a repuntar. "No es seguro realmente que vaya al Mundial. Hoy preocupa su físico, pero es un jugador que tiene una virtud: se pone la camiseta y juega", dijo a LA NACION una fuente del cuerpo técnico de Argentina.

El volante de River se juega su pasaje al Mundial Fuente: Archivo

Si no levanta su rendimiento en River, para el Mundial parece difícil que Sampaoli se la juegue tanto por él como en la previa de aquel partido ante Ecuador. El día anterior, en Guayaquil, Enzo jugó para los suplentes en el entrenamiento y "fue un desastre", tal como comenta el mismo informante. "A la noche Jorge (Sampaoli) igual decidió ponerlo como titular ante Ecuador y la rompió". La diferencia es que ahora no tiene un lugar garantizado entre quienes irán al Mundial, aunque sí continúa en el radar de Sampaoli, quien todavía no decidió si lo llevará a los amistosos del 23 de marzo ante Italia, en Manchester, y del 27 frente a España, en Madrid.

Para ello, Pérez sabe que antes deberá empezar a mostrar con la camiseta de River esa jerarquía por la cual el club lo fue a buscar al Valencia y que hasta ahora solamente mostró en algunos partidos puntuales, como el histórico 8 a 0 a Jorge Wilstermann o como la final de la última Copa Argentina, ante Atlético Tucumán.

El mendocino, de flamantes 32 años, suele confiar ante sus íntimos que la vuelta de las pretemporadas le cuestan más que cuando no había superado la barrera de los 28. Y que por ello confía en que en breve alcanzará su mejor versión. Con la camiseta de River jugó 20 partidos oficiales entre la Superliga (once), la Copa Libertadores (cinco) y la Copa Argentina (cuatro) y anotó tres goles. Sus estadísticas dan cuenta de un dato que abona a la preocupación de Sampaoli por su estado físico: en River salió reemplazado en doce de los veinte encuentros que jugó.

Si Sampaoli lo utiliza como interior derecho, Gallardo prefiere ponerlo delante del mediocampista central, para que trate de conectarse con los delanteros y también hacer valer su calidad de pase. Sin embargo, el arranque de 2018 por ahora lo muestra lejos incluso de lo que él sabe que puede dar. En el José Amalfitani tendrá la chance de empezar a parecerse a ese mediocampista confiable y elegante que fue titular en la final del Mundial de Brasil 2014, ante Alemania, que a esta versión desteñida que parece mimetizarse con la muy floja campaña de River en la Superliga.